Ciudadanos expulsarÃ¡ a Alexis MarÃ­ si rompe el grupo parlamentario

ABC Lee la primera edición de ABC del jueves 8 de junio en Kiosko y Más

España

Ciudadanos expulsará a Alexis Marí si rompe el grupo parlamentario

El ex portavoz en las Cortes Valencianas dice que no dejará el partido y la dirección nacional no quiere precipitarse, pero advierte: «Irse del grupo y votar por libre sería causa de expulsión»