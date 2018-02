Begoña Villacís y Albert River en la última fiesta de San Isidro - Inma Flores

Ciudadanos esperará a 2019 para celebrar primarias y no descarta figuras independientes o ex de otros partidos En el partido no se oculta que la gran apuesta en ese ciclo electoral es la de Begoña Villacís como alcaldesa de Madrid. También la de Fernando Giner para pelear la alcaldía de Valencia o ciudades como Málaga, Valladolid o Zaragoza