Ciudadanos dilata el pacto para lograr cesiones en Senado y diputaciones

Los equipos negociadores de PP y Ciudadanos utilizaron ayer todas las estrategias a su alcance para forzar al contrario a ceder en sus posturas. Si los de la formación naranja se mostraban pesimistas y hablaban de un acuerdo aún lejano, desde el PP aseguraban estar «bastante mejor que ayer» y prometían «un fin de semana con buenas noticias». Una vez limada la mayor de las diferencias entre ellos, la cifra en que se cuantifican las medidas sociales propuestas por Ciudadanos, sólo quedaba por cerrar a última hora de la tarde lo relativo a las reformas institucionales -Senado, diputaciones, etcétera-; lo demás venía rodado, y el pacto se adivinaba inminente.

De hecho, no se descartaba anoche que Rajoy aprovechara esta mañana el acto que tiene programado en Cotobade (Pontevedra), su tradicional inicio de curso político, para hacer alguna referencia a la firma de dicho acuerdo con la formación naranja.

La reunión comenzó a las once, como todos los días, y se prolongó por la tarde. Ambas delegaciones contaban con el «empujón» moral que les supuso la comunicación entre Rivera y Rajoy, un SMS en el que el primero manifestaba su preocupación por la falta de concreción presupuestaria de los acuerdos propuestos, mientras que el segundo le tranquilizaba a la vez que resaltaba las limitaciones económicas que venían impuestas por el compromiso de cumplimiento del déficit. El balance que hacía el vicesecretario de Organización de los populares, Fernando Martínez-Maillo, a primera hora de la tarde era de «moderado optimismo». Estaba convencido de que el martes, al inicio del pleno de investidura, «nos presentaremos como mínimo con 170 escaños»: los suyos, más los de Ciudadanos y Coalición Canaria.

El PP no puso sobre la mesa la cifra de coste de las medidas sociales hasta la madrugada del viernes

El asunto que ha generado más tensión a lo largo de las negociaciones ha sido la cuantificación de las propuestas de los de Rivera. Una cifra que el PP no puso sobre la mesa hasta la madrugada del viernes, y que fue subiendo paulatinamente a medida que avanzaba la jornada, hasta alcanzar el punto en el que los dirigentes de Ciudadanos se consideraron «satisfechos» con el acuerdo.

El pacto podría estar cerrado en las próximas horas, aunque después habrá una escenificación formal del mismo, probablemente por parte de los dos líderes, Rajoy y Rivera. Aunque aseguraban que no estaba aún cerrado el formato, apostaban por una imagen conjunta, más que por la rúbrica del documento, algo que al PP no le atrae porque supondría reproducir la escena entre Sánchez y Rivera que tanto criticaron en su día,calificándola irónicamente como «la firma del pacto de los Toros de Guisando».

Levy (i.) y Martínez-Maillo (centro), junto a Gutiérrez (d.), de Ciudadanos

Martínez-Mailo ha dejado claro en cada intervención de los últimos días que la postura del PP se había endurecido respecto a las pretensiones de Ciudadanos en la medida en que lo que estaban negociando no era un acuerdo de gobierno sino uno de investidura. El primero, venían a decir, habría comprometido medidas más contundentes, porque también suponía un mayor compromiso de los «socios» de la formación naranja con los populares.

Avance en lo económico

Por la mañana José Manuel Villegas celebraba que en la noche del jueves el PP pusiese cifras encima de la mesa, aunque el número dos de Ciudadanos, calificó la propuesta popular como «insuficiente».

Según aseguraron a ABC fuentes de la dirección del partido este aspecto fue solventándose a lo largo del día. Superada la media tarde se apuntaba incluso a que la financiación del plan social que Ciudadanos reclama se acercaba a lo que podían considerar satisfactorios. A lo largo de la tarde se lograron avances también en la demanda de Ciudadanos para lograr reformas en el ámbito de la Administración de Justicia, como por ejemplo en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial.

Al cierre de esta edición solo se ponía desde Ciudadanos una complicación para alcanzar un acuerdo: lograr algo más en el campo de las reformas institucionales, especialmente en lo referente al Senado y las diputaciones. Y se vinculaba el avance en esos campos, en forma de compromiso para su reforma, como el factor que decantaría el éxito o el fracaso del pacto, aunque al contrario de lo que sucedía hasta el jueves por la tarde, los riesgos de que el acuerdo descarrilase se minimizaron.

En la formación naranja son conscientes de que su posición negociadora presenta debilidades, y que su intención de no comprometerse con el PP, más allá de la investidura complica que los populares se abriesen a lograr más reformas. El avance a lo largo del día de ayer fue indudable, pero el propio Villegas dio a entender que su partido no podría mantener sus posiciones al señalar «que peso» tendría los acuerdos en materia institucional para decidir si finalmente se firmaba el acuerdo. Lo cierto es que existen muchas más incertidumbres respecto al contenido final del texto, algo que no sucedió en el acuerdo firmado con el PSOE hace unos meses.