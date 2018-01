Ciudadanos condiciona el apoyo a los PGE a que el PP expulse a Barreiro si no deja el acta de senadora El número dos del partido, José Manuel Villegas, advierte al PP que si no aparta a la exalcaldesa de Cartagena se «dificultaría enormemente» poder llegar a «acuerdos futuros»

Ciudadanos se siente reforzado tras las elecciones catalanas. Ya advirtió en su valoración de los resultados que iba a ser «más exigente» con el PP en el cumplimiento de su acuerdo.

Hastiado también por la presión que reciben del PP para que Arrimadas se presente a una investidura abocada al fracaso en Cataluña, Ciudadanos responde incrementando la presión. Lo hace a costa de la citación como investigada de la senadora del PP, Pilar Barreiro, por parte del Tribunal Supremo en el marco de la Operación Púnica.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha convocado a los medios para «exigir que se cumpla el pacto de investidura» y solicitar al PP que «se le exija que deje el acta». El número dos de Ciudadanos, con la mente puesta en lo que sucedió el pasado año cuando forzó la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia, ha pedido al PP que actúe ya «y que no nos haga sufrir otro espectáculo».

Villegas ha planteado que la exalcaldesa de Cartagena «tiene que dejar el acta o tiene que expulsada del partido». Consciente de que la capacidad de Cs para plantear consecuencias concretas en caso de incumplimiento, el secretario general de Cs ha dicho que estos podrían incluso alcanzar al acuerdo de presupuestos que ya han alcanzado con el PP para este año pero que no se ha desarrollado por la falta de más apoyos parlamentarios: «No me gustaría que sonara a amenaza, pero el incumplimiento tendría consecuencias de cara a acuerdos futuros. Todos podrían verse afectados. Incluyendo PGE 2018 porque no se han concretado en una votación».

Villegas ha puesto el foco directamente en el presidente del Gobierno: «Si no cumple con el acuerdo estaría demostrando que Rajoy no tiene palabra y difícilmente sería de fiar para llegar a otro tipo de acuerdos. Lo dificultaría enormemente».

«Si no aparta a los imputados por corrupción estaría demostrando que no tiene palabra. Sí no deja su acta estaría incumpliendo el acuerdo de investidura. Dificultaría poder llegar a ningún otro acuerdo con un presidente que no tiene palabra y que no cumple lo que firma», ha asegurado Villegas.