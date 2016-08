Ciudadanos afea a Rajoy que no se crea su propia candidatura

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, tenía hoy un papel difícil. Y se le ha notado. Su papel de socio de Rajoy en esta investidura le ha obligado a comenzar su valoración calificando la intervención como «correcta», y ha dicho compartir que «no existía una alternativa razonables».

Ha valorado también haya expuesto «alguna de las exigencias de Ciudadanos». Pero ahí han empezado las pegas. Cuando ha planteado que Rajoy ha pedido estabilidad y un gobierno duradero, Girauta ha asegurado que «eso depende de la medida en que se atenga a esos compromisos que hemos firmado». Y ha planteado que «ese gobierno basado en acuerdos será estrictamente eso».

También ha criticado que han quedado «algunas reformas muy importantes sin explicar», y ha lamentado que «algunas de las exigencias de Ciudadanos que no han quedado expuestas». Sí se ha felicitado por que Rajoy haya mencionado su propuesta del Pacto por España, recordando que el PP la rechazó en la pasada legislatura.

Tampoco le ha convencido a Ciudadanos el discurso de Rajoy en lo relevante a la regeneración y la lucha contra la corrupción: «En cuanto a la lucha contra la corrupción no hablamos del partido ni de la persona que tenga la mayor credibilidad del mundo para hablar de este tema».

Girauta ha querido manifestar su «sorpresa» por las formas y el tono del discurso de Rajoy. «No entendemos que faltándole solo seis votos para mayoría absoluta no haya habido ni una sola referencia al PSOE para pedirle una abstención». El portavoz naranja ha planteado que «más allá de cuestiones de estilo» se ha traducido «una falta de fé que no entendemos. Si no se pone la fé necesaria para que te invistan... Animamos a que el señor Rajoy confíe más en su candidatura». Le ha recordado que «tiene la obligación institucional» de tomarse en serio su candidatura . «Si no se lo cree quien se lo va a creer».