Cs acelera una modificación exprés de la LOREG que impida a Puigdemont volver a ser candidato Ante la evidencia de que la reforma electoral se atasca, Villegas presenta intenta que los prófugos sean inelegibles

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid 15/02/2018 14:12h Actualizado: 15/02/2018 14:32h

Ciudadanos ha presentado este jueves su propuesta para que las personas huidas de la Justicia no puedan ser candidatos en una lista electoral. La semana que viene se registrará formalmente en el Congreso. Ciudadanos lo planteará como una enmienda para modificar el apartado 2 del artículo 6 de la LOREG.

Albert Rivera ya anunció esta propuesta, pero hasta ahora el partido la enmarcaba en una de sus ideas dentro del debate global sobre la reforma electoral. Pero tras la reunión de ayer con el PSOE, y ante la evidencia de que esa reforma «parece que se puede alargar», Ciudadanos ha acelerado sus planes.

El apartado que Ciudadanos propone añadir quedaría redactado así, añadiendo una causa más de ilegibilidad: «Los prófugos contra los que la Autoridad judicial haya dictado una requisitoria de búsqueda y detención, en el marco de un procedimiento de instrucción por los delitos a los que se refiere la letra b) de este mismo apartado, mientras dure su situación de rebeldía».

«La democracia debe aprender a defenderse mejor», ha defendido José Manuel Villegas. El número dos de Ciudadanos ha expresado la necesidad de «extraer consecuencias» de la crisis catalana. De esta forma Cs se anticipa, aunque no lo exprese tan claramente, ante la posibilidad de una repetición electoral en Cataluña. «Con esto en vigor Puigdemont no podría ser candidato», ha dicho el número dos de Ciudadanos.

La intención de Cs es llevarla a Pleno cuando tenga acuerdo de los grupos, y en función del cupo que le corresponde al partido para presentar iniciativas. No será, eso sí, la próxima semana, cuando el partido presentará su propuesta para reformar la elección del Fiscal General del Estado. La formación ya ha avanzado esta propuesta al PSOE y a Podemos durante sus reuniones para hablar de la reforma electoral y está «a la espera de que lo valoren». Con el PP lo hablará en los próximos días.

Ciudadanos justifica la medida en que «supone la incompatibilidad jurídico-constitucional entre huir, o sea, no someterse a uno de los poderes del Estado, y ser representante o aspirar a serlo, de otro de los poderes». La formación liberal abunda en ese argumento: «No es razonable que aquél que aspira a la representación del pueblo, huya de la Justicia de ese pueblo», y justifica además que la situación de inelegibilidad es provisional, hasta tanto dure esta situación: «El huido le puede poner fin, ponerse a disposición de la Justicia y, en dicha situación, el Juez podrá decidir sobre el eventual conflicto entre la representación y el sufragio. Mientras no lo haga, no puede beneficiarse de la representación».