Cifuentes no dimite: «Yo he dicho la verdad. No he mentido en nada» La presidenta de la Comunidad de Madrid reitera que no ha cometido «ninguna ilegalidad» en su máster y confía en que la Justicia resuelva el caso

Itziar Reyero

«Yo no voy a dimitir». El futuro político de Cristina Cifuentes pende de un hilo cada vez más débil. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a Sevilla dispuesta a no dimitir pese al escándalo de su máster universitario, pero en el PP creen que su huida hacia adelante puede tener los días contados. La presión, reconocen en Génova, es insostenible.

Pero Cifuentes insiste: «Yo he dicho la verdad. No he mentido en nada». Se reitera en sus explicaciones anteriores y cree que todo esto es una cacería de «dureza extrema» contra ella: «Yo he dicho la verdad. Y no he cometido absolutamente ninguna ilegalidad. Esto lo mantengo ante ustedes, en sede judicial o donde sea necesario», ha insistido en una comparecencia de prensa antes de empezar la Convención Nacional del PP.

Si ha habido alguna irregularidad, ha precisado Cifuentes, lo deberá explicar la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Apunta a una posible negligencia administrativa del centro educativo y confía en que sea la Justicia la que resuelva el asunto. «Si hay persona interesada en que se llegue hasta el final y se aclare soy yo», ha dicho.

La URJC contradice a la presidenta

Las declaraciones del rector de la URJC, Javier Ramos, asegurando que no existe acta del trabajo de fin de máster, tampoco su defensa ante un tribunal, contradicen gravemente su palabra. Cifuentes cree que esta versión, que muchos ven como una estocada definitiva sobre ella, es más de lo mismo. Lo que ha dicho el rector es que «no han podido verificar hasta el momento que ese trabajo de fin de máster se presentara», se ha limitado a decir: «Yo confío en que los propios mecanismos internos de la Universidad y de la Fiscalía, averigüen lo que ha ocurrido».

El archivo del acta de evaluación en el servicio de postgrado es «obligatorio», pero no existe, y tampoco figura la memoria del TFM del máster de derecho autonómico, ha manifestado esta mañana el rector. Ramos también ha explicado que después de recibir una carta donde la profesora Alicia López de los Mozos aseguraba que no había formado parte del tribunal evaluador y que no reconocía su firma en el acta, la URJC decidió trasladar el caso a la Fiscalía.

La presidenta Cifuentes ha llegado a la capital andaluza junto a la delegación del PP madrileño que participa en esta Convención, y es la gran protagonista por polémica suscitada en torno a las supuestas irregularidades del máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos. Está previsto que Cifuentes intervenga mañana por la tarde en Sevilla.