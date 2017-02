Cifuentes: «No se puede hablar de renuncia a las primarias»

Su partido exhibe unidad en torno al líder y un discurso sin apenas fisuras. ¿Es este un congreso anestesiado?

No, en absoluto. Lo que somos es un partido razonablemente unido en torno a una serie de principios y liderazgos que han demostrado ser los adecuados para hacer frente a las necesidades de nuestro país. El debate previo que ya ha habido en torno a determinados asuntos demuestra que este es un partido vivo en el que caben distintos matices y puntos de vista. Ahora bien, lo que no podemos ofrecer a los españoles es un espectáculo de división y rivalidades. Para eso ya están otros partidos. El Partido Popular es otra cosa: es un partido solvente, de gobierno. Y Rajoy ha conseguido lo que parecía casi imposible: sacar a España de la crisis, volver a gobernar y ofrecer un proyecto estimulante para los próximos años. Sería absurdo que no valorásemos todos estos logros.

El PP de Madrid plantó batalla por las primarias, “un militante, un voto”. Pero Génova lo desactivó ofreciéndole congresos regionales asamblearios que por otra parte ya estaban contemplados en los estatutos (los han organizado antes País Vasco, Baleares…) ¿No cree que se ha renunciado antes de tiempo?

No puede hablarse de desactivación ni de renuncia. Lo que ha habido es un acuerdo transaccional con el Ponente, respecto al nuevo sistema que se va a llevar al congreso del Partido Popular. Y ese acuerdo hace posible que por primera vez en Madrid vaya a elegirse al Presidente de manera directa mediante el sistema de un militante, un voto. Ese era mi compromiso, y se va a cumplir.

Apenas llegarán al cónclave algunas enmiendas vivas como la maternidad subrogada o el aborto, ¿el PP acierta al permitir la libertad de voto en conciencia en temas que afectan a la ética de sus cargos? ¿Por qué no se contempló antes?

Me parece muy acertado que se permita la libertad de voto en temas que afectan a la conciencia, especialmente en aquellas cuestiones que no hayan figurado de manera explícita en el programa electoral. Yo siempre he defendido que este derecho se recogiera en temas especialmente relevantes por afectar a la conciencia personal. No tiene mucho sentido preguntarse por qué no se hizo antes. Lo que estamos haciendo precisamente es cambiar las normas para que ahora sea posible. Y creo que es algo positivo.

¿Por qué no lo permitió usted en la famosa votación de marzo de 2016 sobre la gestación subrogada en la Asamblea de Madrid?

Porque nuestros estatutos no regulaban la libertad de conciencia y, por tanto, se aplica la disciplina de voto. En cada momento hay que respetar las reglas del juego vigentes.

¿Por qué el PP de Madrid no ha pedido abrir el debate de limitar mandatos y cargos, pese a que así lo ha recogido en sus pactos con Ciudadanos?

Nosotros, en la Comunidad de Madrid, hemos propuesto dentro de las leyes que forman parte del Plan de Regeneración Democrática, la limitación de mandatos de cargos públicos, tal como se establecía en el acuerdo con Ciudadanos. Pero ese acuerdo en ningún caso afecta al Presidente de nuestro partido, ni a cargos internos del PP. Los otros partidos no tienen que decirnos cómo tenemos que organizarnos nosotros internamente.

El partido no endurecerá su código ético con los cargos salpicados por corrupción. El PP de Madrid es el más exigente al pregonar “tolerancia cero”. ¿Se pasan ustedes?

En Madrid ha habido casos de corrupción que han generado un fuerte malestar y preocupación entre los ciudadanos. Ello ha hecho que fijáramos un estricto nivel de exigencia, elaborando tres códigos éticos: uno para los diputados, otro para los miembros de la gestora y cargos del partido, y el tercero para los responsables de la Comunidad. En todos los casos, este nivel de exigencia se acepta de manera voluntaria. Es una autoexigencia, no una imposición.

Usted es la anfitriona. ¿Cómo valora que haya presencia de miembros de Ciudadanos en el congreso? ¿Esperan invitados del PSOE?

El congreso nacional del Partido Popular es un acontecimiento muy relevante. A nadie puede sorprenderle la asistencia de representantes de otros partidos políticos, de los sindicatos, de la sociedad civil… Es lo normal, y agradecemos mucho que acepten nuestra invitación. Si el PSOE quiere asistir, estaremos encantados de que nos acompañen. Por encima de diferencias ideológicas, los partidos políticos debemos mantener unas relaciones fluidas. Es lo que los españoles esperan de nosotros.

Rajoy será reelegido por cuarto mandato. ¿Cree que el PP tiene líder para rato?

Como ya he dicho antes, el liderazgo de Rajoy está muy asentado, y es un valor seguro para el Partido Popular. Que renueve sus responsabilidades al frente de nuestra formación es positivo para todos, y no impide que se renueve el proyecto. Rajoy es el líder que en este momento necesitan el PP y España.