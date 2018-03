Cifuentes no dimitirá: «No es fácil tumbarme» «Voy a seguir trabajando, lo voy a hacer con más ganas todavía», ha indicado, para denunciar que lleva tiempo recibiendo «ataques» contra ella aunque desconoce de dónde vienen

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este miércoles que no va a dimitir tras la polémica suscitada con unas notas de un máster que estudió en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y su supuesta falsificación: «No es fácil tumbarme y esto me hace más fuerte», ha dicho tajante.

La dirigente autonómica, que no ha hecho declaraciones sobre lo sucedido hasta esta noche en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha explicado que ha estado durante toda la jornada, que ha pasado a nivel personal «muy mal», tratando de recopilar la documentación de estos estudios de hace seis años.

Preguntada por si va a dimitir, ha respondido que por qué iba a hacerlo si, según defiende, no ha «cometido ninguna irregularidad» y el asunto «no tiene ni pies ni cabeza». «Voy a seguir trabajando, lo voy a hacer con más ganas todavía», ha indicado, para denunciar que lleva tiempo recibiendo «ataques» contra ella aunque desconoce de dónde vienen.

En este punto, ha relatado que este miércoles personas de su entorno le decían que cuando le «atacan de esta manera será» que le tienen «miedo» y ella, asegura, no lo sabe, pero ha señalado que no se pueden «construir ataques en base a falsedades» porque «se daña a las personas» y hay un «daño mediático, que luego cuesta mucho explicar».