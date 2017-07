Los catalanes partidarios de la independencia caen más de tres puntos hasta el 41,1 por ciento

Un 49,4% de catalanes rechaza la independencia de Cataluña, un 41,1% la avala, un 7,8% no lo sabe y un 1,7 no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) que ha presentado este viernes en rueda de prensa el director del ente, Jordi Argelaguet.

La encuesta, realizada con posterioridad al anuncio de fecha y pregunta por parte del ejecutivo catalán, certifica que sí el no a la independencia es mayoritario en Cataluña, no sucede así con quienes muestran su disposición a votar en la consulta ilegal, que en conjunto alcanzan un 67.5% de los encuestados. Entre estos, el 62,4% votaría sí y el 37,6% no. Más allá de si participarían o no, el 71,4% es favorable a que haya una consilta.

En cuanto al conjunto de la población, no solo de los predispuestos a participar en el referéndum anunciado por el presidente Carles Puigdemont, los partidarios de un Estado catalán caen respecto a la misma encuesta de marzo de 2017: entonces querían la independencia un 44,3%, la rechazaban un 48,5, un 5,5 no lo sabía, y un 1,6 no contestaba. El independentismo retrocede por tanto tres puntos con respecto al último sondeo.

El último barómetro del CEO se realizó sobre una muestra de 1.500 personas: 1.121 en la provincia de Barcelona; 140 en Girona; 85 en Lleida; 154 en Tarragona y con un margen de error de +-2,53, y se realizó entre el 26 de junio y el 11 de julio, cuando el debate político en Cataluña estaba centrado en las garantías de este referéndum.

La encuesta hecha pública este viernes pregunta por la participación y el sentido de voto «en un referéndum para decidir la independencia de Cataluña convocado y organizado por la Generalitat y sin el acuerdo del Gobierno».

La encuesta también pregunta sobre intención de voto ante un posible escenario de elecciones autonómicas, donde Junts pel Sí, en caso de repetir la coalición entre CDC (ahora PDECat) y ERC ganarían las elecciones con entre 60 y 63 (62 en el actual parlamet), mientras que la CUP retrocedería de los diez actuales a entre 6 y 8, con lo que la mayoría independentista en la cámara se vería amenazada; la mayoría absoluta está en los 69 diputados.

Cs se mantiene como segunda fuerza, con entre 20 y 22 escaños, el PSC ganaría algún diputado, lleagía a entre 17 y 20, Catalunya Sí que es Pot se auparía hasta los 15-17, mientras que el PP quedaría igual (11).