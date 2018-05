Pincho de tortilla y caña Catalá el voluntarioso Lo que vino a decir el ministro es que nuestro sistema judicial no tiene filtros eficaces capaces de evitar, preventivamente, que jueces alocados ejerzan su función jurisdiccional

LUIS HERRERO

En las crónicas taurinas o futbolísticas solemos utilizar el adjetivo «voluntarioso» para valorar actuaciones cargadas de entusiasmo pero carentes de talento. El esfuerzo de dejarse la piel en el lance es un mérito que merece recompensa. Y sin embargo, pocas locuciones encierran un significado más negativo para quienes aspiran a sobresalir en su trabajo. El voluntarioso es aquel que quiere y no puede, el que lo intenta y no lo consigue. En definitiva, el hombre vulgar con ínfulas de grandeza. De las figuras consagradas que cuajan malas actuaciones hablamos, habitualmente, en términos distintos. A veces son más duros –indolente, desganado, ñoño– y otras veces más comprensivos –bajo de forma, desasistido, obtuso–, pero casi siempre están vinculados al reconocimiento implícito de que pueden hacerlo mejor.

En el Gobierno, el ejemplo más claro de ministro voluntarioso es Rafael Catalá. Nadie puede negarle entusiasmo y entrega en su trabajo. Y al mismo tiempo, a pocos se le nota más la falta de talento. De momento ya ha cosechado un mérito indudable. Ha conseguido que todos los jueces y fiscales de España pidan su dimisión. Su reprobación profesional se suma, por motivos distintos, a la reprobación parlamentaria que ya incorporó a su hoja de servicios hace unos meses. Cualquier otro en su situación, ungida la frente con ceniza penitencial, se hubiera puesto el traje de saco para hacerse perdonar el desafuero. Pero él, no. El jueves pasado invocó su condición de terrícola («no soy un marciano», dijo) y habló de la polémica que había desatado limitándose a desear que la tormenta amainara pronto para que unos y otros –ministro, jueces y fiscales– pudieran volver a trabajar «con la lealtad de siempre».

No hay duda de que este ministro tiene un problema singular. No se entera de casi nada. Tal vez sea terrícola, sí, pero yo en su lugar investigaría la posible influencia genética de ancestros extraterrestres. Sus declaraciones corroboran que no es muy consciente del daño que ha hecho. Para evitar que Gobierno pagara el pato de la indignación popular que había suscitado la sentencia de La Manada se apresuró a establecer un cortafuegos acusando al juez del voto particular de no estar en sus cabales.

El dislate era bastante tramposo, si se mira bien, porque la indignación de la calle iba dirigida, antes que al repugnante voto particular del magistrado discrepante, a la levedad de la calificación penal que habían acordado los otros dos magistrados de la sala. Un voto particular distinto, menos extenso, menos tardío y menos grosero, suscrito por un juez sin antecedentes depresivos, no hubiera aminorado un ápice el cabreo ciudadano. Lo que la mayoría de la gente no entiende –y yo tampoco– es que un acto sexual sin consentimiento no sea una violación en toda regla. La ley no puede más, como argumento de convicción, que el sentido común. Ese es el verdadero asunto de fondo que ha incendiado a la opinión pública.

Pero la estrategia de Catalá no solo era tramposa en su retórica. También era demoledora en su significado profundo. Lo que vino a decir el ministro es que nuestro sistema judicial no tiene filtros eficaces capaces de evitar, preventivamente, que jueces alocados ejerzan su función jurisdiccional. La descalificación más dañina no iba dirigida al magistrado de marras, sino al funcionamiento de los mecanismos que deben garantizar el correcto funcionamiento de un Estado de Derecho que permite, cruzado de brazos, que perturbados mentales dicten sentencias.

Si el ministro fuera un terrícola con los pies en la tierra se daría cuenta de que eso es, más que otra cosa, lo que ha movido a jueces y a fiscales a pedir su dimisión. Un ministro de Justicia no puede dar a entender esa barbaridad sin que caiga lluvia ácida sobre su cabeza. De otro modo, en efecto, el sistema judicial estaría permitiendo que ministros perturbados hicieran impunemente declaraciones políticas de semejante gravedad. ¿En serio cree que puede despachar su inconsciencia con un «pelillos a la mar, volvamos a la lealtad de siempre»? Pincho de tortilla y caña a que sí. Después de todo, como dice el diccionario de la Academia, voluntarioso es «aquel que por capricho quiere hacer siempre su voluntad».