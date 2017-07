Catalá: «No va a haber referéndum independentista porque eso no cabe en nuestra Constitución»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado este lunes en Santander que el Gobierno de la Generalitat vaya a celebrar la consulta secesionista prevista para el próximo 1 de octubre, máxime cuando el pasado miércoles el Tribunal Constitucional declaró contrarias a la Carta Magna las partidas reflejadas en la Ley de los Presupuestos catalanes de 2017 para el caso de que «se destinen a la financiación del proceso referendario».

A este respecto, Catalá ha señalado que «no va a haber ningún referéndum por la independencia porque eso no cabe en nuestra Constitución. Si el Gobierno de la Generalitat o el Parlamento de Cataluña pretenten promover alguna actuación contraria a la Constitución y a las sentencias recientes del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo hará que se cumplan las leyes», ha asegurado después de inaugurar dos seminarios sobre la presunción de inocencia y las implicaciones de la administración de Justicia en la economía organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Pese a ello, el ministro no ha aclarado si llegado ese momento el Ejecutivo invocará el artículo 155 de la Constitución -que le permite revocar las competencias transferidas a las comunidades autónomas o suspender de ejercicio a las autoridades y funcionarios responsables de incumplir el texto constitucional- o aplicará la ley de Seguridad Ciudadana. «Iremos viendo conforme se vayan produciendo los acontecimientos. El Estado de derecho tiene todos los instrumentos para asegurar que la Constitución se cumpla», ha manifestado.

En este sentido, ha dicho que el Gobierno garantizará los derechos de los catalanes. «De todos, no de unos pocos. Parecería que en Cataluña la política la hacen últimamente unos pocos radicales que están arrastrando a las instituciones a donde no deberían llegar. Nosotros queremos que se cumpla el Estatuto de Cataluña y no se infrinjan las leyes», ha señalado.

Acercamiento de presos de ETA

El ministro de Justicia también ha asegurado que el Gobierno no contempla modificar la política penitenciaria en relación con el acercamiento de los presos de la organización terrorista ETA a las cárceles del País Vasco. «ETA tiene todavía por delante un camino de disolución, de entrega de las armas y de reconocimiento del daño causado. No me parece que sea el momento de hablar de cambio de política penitenciaria», ha manifestado.

Precisamente, coincidiendo con el veinte aniversario del secuestro y posterior asesinato del edil de Ermua Miguel Ángel Blanco, Catalá ha aprovechado para recordarlo y condenar la actividad armada de la banda terrorista. «Hoy hace 20 años que Miguel Ángel Blanco fue vil y vergonzantemente asesinado. ETA no sabía que aquel día estaba iniciando el final de su tétrica historia», ha apuntado.

Catalá ha aprovechado para criticar la decisión de determinados consistorios, que han rehusado rendirle tributo. «Aunque algunos en estos días se hayan negado a darle su nombre a algunas calles, la mayoría de los españoles y de los demócratas no dejaremos nunca pasar la ocasión para homenajearlo», ha declarado. También ha señalado que «la misería moral y la mezquindad de algunos no empañarán nunca la grandeza de todos aquellos que dieron su vida por las libertades y la lucha contra el terrorismo».

Entre esos municipios se encuentra el Ayuntamiento de Madrid, que ha rechazado colocar una pancarta en el Palacio de Cibeles recordando la memoria del concejal, tal y como le pedía el Movimiento contra la Intolerancia y el Partido Popular. Negativa que el consistorio ha justificado sobre la base de que homenajear al edil de ese modo equivaldría a «destacar una víctima sobre las demás».

También el Ayuntamiento de San Sebastián, donde el pasado viernes EH Bildu fue la única formación política que se posicionó en contra de hacer pública una declaración institucional con la que se pretendía honrar su memoria. «Que ahora, veinte años después, donde tantos movimientos sociales y ciudadanos ha habido para recordar la figura de Miguel Ángel Blanco haya algunos que nieguen ese reconocimiento es una mezquindad», ha concluido.