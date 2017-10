Catalá califica de «muy preocupantes» las pintadas que señalan a los no independentistas en Cataluña La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, denuncia que en su casa en Cataluña han aparecido pintadas insultantes

Nati Villanueva

Seguir Madrid 17/10/2017 10:43h Actualizado: 17/10/2017 11:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha criticado este martes las pintadas y otras «manifestaciones de violencia» que se han producido esta madrugada tras el ingreso en prisión de los presidentes de Omnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, respectivamente.

«Fuera de la ley solo hay riesgo, miedo e incertidumbre», ha dicho en su intervención en un desayuno informativo organizado por la tribuna Fórum Europa. «Lamentablemente esta noche han aparecido pintadas en las casas de personas con las que no se comparten planteamientos políticos».

Sin referirse de forma explícita a las pintadas en el domicilio de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, a la que han llamado «fascista», Catalá ha asegurado que es «muy preocupante» que pueda haber un «conflicto social» por el mero hecho de que la justicia funcione.

La ministra de Sanidad ha denunciado hoy que en su vivienda en Cataluña ha aparecido con pintadas que la tachan de fascista. Este es el resultado del «hostigamiento, la amenaza y el insulto constante que sufren los que piensan diferente al monocolor del independentismo catalán», ha dicho, en declaraciones a Onda Cero.

«Usted no sabe lo que es ser del PP en Cataluña, el hostigamiento la amenaza, el insulto constante, yo misma hoy me he levantado con pintadas en mi casa; esta es la verdad de lo que pasa en Cataluña desde hace mucho tiempo porque el que piensa diferente al monocolor del independentismo catalán lo tiene muy complicado», ha dicho, segú informa Efe.

El ministro Catalá ha recordado que la decisión de la juez Lamela de dictar prisión incondicional contra Cuixart y Sánchez y acordar otras medidas cautelares contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana, responde «al normal funcionamiento de la justicia».

«En democracia lo que no se puede consentir es que no se deje hacer su trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Debemos estar al lado de los que cumplen la ley» ha dicho.

«Prudencia, moderación y firmeza»

Sobre la permanencia de Trapero al frente de los Mossos d’Esquadra, Catalá ha señalado que es una decisión que depende del consejero de Interior y del presidente de la Generalitat y ha defendido la presunción de inocencia del mayor, como la de cualquier otro ciudadano. «En está fase de investigación derivar consecuencias sería prematuro», ha dicho.

El ministro discrepa con la propuesta del presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, de ilegalizar partidos independentistas. «No creo que haya que promover ilegalizaciones de partidos por su programa» siempre y cuando tengan «planteamientos legítimos» y sus propuestas se enmarquen «dentro de la Constitución».

Sobre la posible e inminente aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, Catalá ha pedido «respeto y confianza» en que el Gobierno de Mariano Rajoy adoptará «“las medidas necesarias». «Lo que haya que hacer de hará con prudencia, moderación y firmeza», ha apuntado. Y ha vuelto a situar el diálogo como herramienta primordial para «resolver de forma equilibrada el conflicto más importante que hemos tenido en los últimos años». Eso sí, «siempre dentro de la ley y de la Constitución», ha recalcado.