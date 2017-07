Castro abre juicio oral contra el PP balear como «responsable civil» en un caso de presunta malversación

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado este viernes un auto de ampliación de apertura de juicio oral en relación a la subpieza tres de la pieza separada número 27 del caso Palma Arena. Castro ha acordado, en concreto, abrir juicio oral contra el Partido Popular de Baleares, «en calidad de responsable civil directo y solidario con los acusados», por la suma de 18.000 euros, que sería la cifra presuntamente malversada en este caso.

Cabe recordar que en la pieza separada número 27, conocida como el caso Over, se investigaron diversas contrataciones presuntamente irregulares suscritas entre el grupo empresarial Over y varios altos cargos del PP vinculadas a las campañas electorales autonómicas de 2003 y 2007. Dada la complejidad de dicha pieza, Castro decidió en su momento dividirla en tres subpiezas.

Por lo que respecta a la subpieza tres, centrada en los pagos que se le habrían hecho a Over desde la Consejería de Interior en la legislatura 2003-2007, Castro acordó meses atrás la apertura de juicio oral contra el expresidente balear Jaume Matas y contra el exconsejero de Interior José María Rodríguez, como presuntos autores de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Administración. Los otros dos acusados en este proceso fueron la exsecretaria general técnica de la Consejería de Interior, María Luisa de Miguel Oñate, y el propietario de Over, Daniel Mercado.

El auto dictado este viernes por Castro ha respondido a una petición hecha al juez por parte de la Audiencia Provincial de Palma el pasado mes de junio a través de otro auto. La Sala acordó entonces devolver la subpieza tres a Castro, para que decidiera si el PP debía ser emplazado o no como posible responsable civil en esta causa, tal como había solicitado en su momento la Fiscalía Anticorrupción.

Según el Ministerio Público, tras la campaña electoral autonómica de 2003, el PP le habría dejado a deber a Over 80.000 euros. Para intentar saldar dicha deuda, Matas habría ordenado que el Gobierno balear hiciera contratos menores a la citada empresa. Dos de dichos contratos fueron suscritos con la Consejería de Interior, por un importe global de 20.880 euros. Over percibió 11.832 euros a través de una factura por el concepto «creatividad campaña para la difusión de la oferta pública de empleo del Govern» y 9.048 euros a través de otra factura por el concepto «creatividad de la imagen de la Policía Turística del Govern». Ambos trabajos no se habrían realizado nunca.

La Fiscalía Anticorrupción expuso meses atrás en su escrito de acusación que en este caso se habrían malversado en total 18.000 euros, cantidad que correspondería al importe de las dos facturas reseñadas sin incluir el IVA. «De esta cantidad responderá de forma directa y solidaria el Partido Popular, al haber sido beneficiario directo de los hechos objeto de acusación», señalaba el escrito de la Fiscalía en relación a la presunta responsabilidad civil atribuible en este caso.

En ese contexto, en su auto de este viernes Castro pide que se notifique el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al PP de Baleares, que dispondrá de diez días para presentar un escrito de defensa «frente a la petición formulada en su contra». Contra este pronunciamiento no cabe la presentación de recurso alguno.

Por lo que respecta al mencionado auto de la Audiencia Provincial del pasado mes de junio, la Sala resolvió entonces varias cuestiones además de pedir a Castro que se pronunciase sobre la petición de la Fiscalía con respecto al PP. Así, la Audiencia Provincial decidió que las tres subpiezas de que constaba hasta ahora la pieza separada número 27 del caso Palma Arena sean enjuiciadas finalmente de manera conjunta. En principio, el juicio por este proceso tendrá lugar en febrero de 2018.