El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha anunciado este viernes, en declaraciones a la Cadena Ser, que propondrá a la Fiscalía del Tribunal Supremo que pida más pena de cárcel para los principales condenados del caso Nóos, Diego Torres e Iñaki Urdangarín, y prisión para la trama valenciana, que resultó absuelta.

El tribunal del caso Nóos condenó a Urdangarín a seis años y tres meses de cárcel y a Torres a ocho años y seis meses, cuando la Fiscalía pedía para ellos 19,5 y 16,5 años, respectivamente. En la vistilla celebrada ayer, el tribunal resolvió mantener la libertad provisional para Urdangarín y Torres, sin la necesidad de abonar ninguna fianza, pese a que Horrach había solicitado abonar 200.000 y 100.000 euros, respectivamente, para evitar su ingreso en la cárcel.

La Audiencia de Baleares absolvió el pasado viernes al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela; su ex directora de gestión, Elisa Maldonado; el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón; y el sucesor de Vela, José Manuel Aguilar. Para todos ellos el fiscal pedía prisión.

Después de la vistilla de ayer sobre las medidas cautelares pedidas por el fiscal para los principales acusados de Nóos, llega el turno para la interposición de los correspondientes recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Se espera que Horrach también proponga a la Fiscalía del Alto Tribunal que presente recurso sobre la decisión del tribunal de sentar en el banquillo a Doña Cristina solo con la acusación formulada por Manos Limpias.

De prosperar los recursos contra Urdangarín y Torres y la trama valenciana, las penas contra ellos podrían aumentar de forma notable. Por su parte, las defensas de los dos exsocios también han anunciado que presentarán recurso, en este caso para solicitar la absolución de sus clientes. No hay plazo para la vista en el Supremo.