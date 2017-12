ENTREVISTA CON CARLES MUNDÓ Carles Mundó: «España ha demostrado debilidad y muy poca autoestima» El exconsejero de Justicia del Govern cesado de Puigdemont sostiene que el independentismo es mayoritario en Cataluña

A diferencia de los demás partidos del independentismo y de la izquierda radical, Carles Mundó y Esquerra han aceptado el ejercicio de democracia y de libertad de contestar esta entrevista. Desde la legítima discrepancia, el más que probable presidenciable de ERC si Junqueras no sale a tiempo de la cárcel, responde a las preguntas más impertinentes –como los demás candidatos– valiéndose de su humor y su inteligencia. Si todos los políticos catalanes tuvieran su «fair play», pensaran como pensaran, nos habríamos ahorrado muchos problemas.

No son presos políticos, son delincuentes

Somos inocentes ningún juez nos ha condenado. Y que la vicepresidenta presuma de haber decapitado al independentismo hace pensar en motivaciones políticas para que Oriol Junqueras continúe en la cárcel.

Soun un fraude para los independentistas. No tenían nada preparado.

La represión fue y ha sido brutal. Nunca imaginamos que en pleno siglo XXI fuera posible la violencia del 1 de octubre o la cárcel como respuesta a quien plantea retos políticos.

No son ni mayoría.

Somos mayoría. El 27-S, el ‘sí’ obtuvo el 48% y el ‘no’ el 39%, pero la manera de contar estas cosas es con un referéndum, como en Escocia, y no unas elecciones autonómicas.

La Constitución dice lo que dice y sin Ley no hay democracia.

No hay una única manera de interpretar la Constitución, como nos recuerdan dos de sus padres, Miguel Roca y Rodríguez de Miñón, que creen que sería constitucional la celebración de un referendo sobre la independencia de Cataluña.

Oiga, oiga. España es un Estado serio.

Un Estado serio, y fuerte, usa su Constitución para para dar respuestas y no para cerrar puertas.

Euroescépticos.

No somos euroescépticos, somos eurocríticos. No queremos una Europa tan alejada de las necesidades y anhelos de sus ciudadanos que nadie la acabe sintiendo como propia.

Nadie les ha reconocido: nadie.

Una de las condiciones de la independencia es el reconocimiento internacional y es evidente que de momento no lo hemos obtenido. Pero es inimaginable que si ganamos por más del 50% de los votos Europa no nos reconozca como realidad política. Cameron no obvió a los escoceses y quiso escuchar lo que querían.

Cameron es un idiota y la Unión Europea les ha ignorado.

La UE es pragmática y tiene sus intereses. Cuando nos independicemos, Europa no querrá un Estado en el mediterráneo con una política fiscal diferenciada que pueda ser más competitiva y fuera de su control.

¿Pero qué dice?

Hay muchos independentistas que tienen miedo del tránsito a la independencia y por eso votan en contra. En libertad y sin represión, votarían a favor. Por eso a España le da miedo la democracia.

Han generado inestabilidad y han perjudicado a la economía.

Quien ha generado inestabilidad ha sido el Estado con la violencia del 1 de octubre y la aplicación del 155. España ha demostrado debilidad y poca autoestima por preferir prohibir el referendo en lugar de motivar a los catalanes con una oferta ganadora.

Las empresas se han marchado.

No pretendo minimizar la realidad, pero de las 3.000 empresas que iniciaron los trámites para mudar su sede social -que no sus centros productivos, que es lo que importa- sólo 300 lo han completado, y todavía son menos las que han cambiado su sede fiscal.

El mayor enemigo de un loco es la realidad.

La inmensa mayoría de las empresas que han desplazado su sede social son españolas. Las extranjeras se han quedado prácticamente todas. Es mentira que el “procés” haya perjudicado a la economía catalana. En 2016 y 2017 el PIB en Cataluña creció un 3,5 por ciento mientras el promedio español fue de un 3,2 en 2016 y de un 3,1 en 2017. En 2016, Cataluña batió su récord de inversiones extranjeras, recibiendo hasta 5.000 millones de euros. En 2017 se batió el récord de exportación de las empresas catalanas.

Populista. Soluciones mágicas a problemas complejos.

Nunca hemos dicho que la independencia sea una solución mágica. Eso lo repite quien quiere ridiculitzar una idea legítima y respetable. Las masivas manifestaciones pacíficas de los últimos años son la expresión de un sentimiento que cualquier político responsable debería escuchar.