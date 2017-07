Cantabria: El PP se estanca, Cs estalla, Podemos se reorganiza, el PSOE decide y Revilla canta victoria

Los partidos cántabros siguen escribiendo capítulos de las crisis internas en las que todos, a excepción del PRC de Revilla, se hallan inmersos desde hace varios meses. Algunos, incluso, desde que nacieron. Como Podemos, que este miércoles dará a conocer el rumbo de la formación tras la dimisión de su último líder, Julio Revuelta, elegido hace tan solo un año, y junto al que han abandonado el barco un buen número de miembros de la dirección. Pablo Iglesias no quiere por ahora nuevas primarias en la región, por lo que una comisión permanente dirigida por Alberto Gavín se encargará de regir a los morados hasta que toque volver a las urnas.

PP: Génova espera que se relajen los ánimos

Tan convulsa como inédita, la guerra desatada en el PP autonómico sigue en «pause» desde que Génova apostara, hace unas semanas, por aparcar la decisión sobre las medidas disciplinarias a aplicar a los diputados rebeldes, nueve de los trece populares sentados en el Parlamento que se oponen a que la nueva presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, sea también su portavoz en la Cámara. Defienden que siga en el puesto Eduardo Van den Eynde, afín al antiguo jefe de filas y del Gobierno la pasada legislatura, Ignacio Diego.

Desde Madrid creen que han acertado con su postura, ya que ven cómo se va tranquilizando y estabilizando la guerra desatada a orillas del Cantábrico. Y en medio de esta tensa calma, Fernando Martínez-Maillo ha echado un capote a la baronesa cántabra, que venció a su antecesor por cuatro papeletas. «El congreso eligió a María José, que está haciendo un gran trabajo, ganó por muy pocos votos y una resolución judicial ha desestimado una de las demandas presentadas por una de las partes».

El coordinador general del PP y responsable de Organización -que tiene la «sensación e intuición de que poco a poco la situación va ir solucionándose», eso sí, «no sin dificultades»- ha recordado que los tribunales han archivado la denuncia presentada por los «dieguistas» por supuestas irregularidades -el pago masivo de cuotas a medio millar de afiliados para participar en las primarias-, aunque está por ver el segundo frente judicial, en el que los díscolos piden la nulidad del cónclave. Ambos frentes están citados el 26 de julio en los tribunales, para la vista previa.

Cs: Desaparece la muleta del PP en Santander

Facilitaron, con su abstención, la investidura de Íñigo de la Serna como alcalde de Santander, y tras su marcha al Ministerio de Fomento hicieron lo propio con su sucesora, Gema Igual, actual regidora de la capital cántabra. También han permitido al PP local en minoría aprobar los presupuestos y proyectos que ha ido presentando en lo que va de legislatura. Pero ahora, con la marcha de los dos concejales de Ciudadanos, desaparece este grupo municipal, y David González y Cora Vielva pasan a ser no adscritos, junto al edil expulsado de Ganemos.

Los representantes de Albert Rivera en la ciudad se marchan por la decisión de su jefe de nombrar primero «a dedo» al humorista Félix Álvarez, «Felisuco», como candidato por Cantabria al Congreso y ascenderle ahora a portavoz en la Comunidad Autónoma. Este último acuerdo, la gota que ha colmado el vaso, ha propiciado la salida no solo de los dos representantes santanderinos, sino de uno de los dos diputados regionales, seis de los nueve líderes en los ayuntamientos y dos tercios de la militancia -unas 200 de las 300 personas inscritas en Cantabria-.

En Santander, los ediles no adscritos no conforman grupo, por lo que no deberían imponerse reglas de funcionamiento interno, sino que tendrán que consensuar entre los tres -los dos que dejan Cs y el expulsado de Ganemos- el modo de resolver las cuestiones que les afecten como bloque. En su defecto, la Corporación establecerá pautas que contribuyan a la resolución, como por ejemplo para la designación de los integrantes de las comisiones. Y si no hay consenso, se decidirá por sorteo.

PSOE: decide su futuro y quizá el del Gobierno

La suerte en el PSOE cántabro se echará este próximo domingo, 16 de julio, tras las primarias en las que a actual secretaria general, que no se decantó -al menos en público- por ningún candidato federal se medirá con el frente «sanchista», que se decidió a dar un paso adelante tras la apabullante victoria de Pedro Sánchez en la región, donde cosechó el 70% de los votos, el segundo mayor respaldo de todo el país por detrás de Cataluña.

Este contundente triunfo alentó a sus seguidores en la Comunidad a concurrir a las elecciones internas, con Pablo Zuloaga, alcalde de Santa Cruz de Bezana, en cabeza, y el apoyo del líder de Santander y portavoz en el Ayuntamiento, Pedro Casares, hombre fuerte del reelegido secretario general nacional en esta autonomía. De imponerse a la actual baronesa, Eva Díaz Tezanos, -de momento Zuloaga saca ventaja en los avales, con 66 más- el futuro del partido podría repercutir también en el Gobierno regional, del que la socialista es su número dos. La vicepresidenta, también consejera de Investigación y Universidades, Medio Ambiente y Política Social, habría advertido en sus círculos más cercanos que si pierde las primarias, deja el Ejecutivo.

Pero aunque solo sea una amenaza para presionar a los suyos y tratar así de revalidar su liderazgo, lo cierto es que si Díaz Tezanos no consigue vencer quedará entredicha su posición en la primera línea del bipartito, del que también forman parte otros cuatro miembros del partido. Zuloaga está seguro de que la relación entre ambas fuerzas, unidas también en numerosos ayuntamientos, será la misma gane quien gane en las urnas socialistas. Y no cree, además, que haya adelanto electoral.

PRC: Revilla atisba el éxito electoral

Se convoquen o no antes de tiempo comicios autonómicos y municipales, el presidente está -cada día más- convencido de que el PRC ganará. «Somos imparables. Vamos a ganar seguro. Y tenemos que mentalizarnos todos», alentó ayer Miguel Ángel Revilla a los suyos, a los que recordó que solo les falta «quitar 1.500 votos» al PP y «pasarlos» al partido regionalista para vencer. «Solo queda ganar y solo depende de nosotros». Algo que con el tiempo, sea en unos meses o dentro de casi dos años, se verá.