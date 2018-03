EQUIPARACIÓN SALARIAL Los cálculos que llegaron gracias al 155 El acceso a las bases de los Mossos permitió a Interior descifrar la desigualdad salarial con Policía y Guardia Civil

L. L.C.

Uno de los grandes obstáculos que ha planteado esta negociación ha sido determinar con exactitud qué cantidade separaban los salarios de los Mossos con los de Policía Nacional y Guardia Civil –ya desiguales entre sí, en perjuicio de los últimos– en medio de un maremágnum de escalas, empleos o complementos dispares en extremo.

Cumplir, por tanto, la máxima «de a igual trabajo, igual sueldo» no ha sido nada fácil y en parte sólo ha podido hacerse gracias al acceso a las bases de datos de la policía autonómica catalana posible por la aplicación del artículo 155. «Ha sido una ventaja, de otro modo no sabemos si nos habrían permitido conocer la información con el detalle suficiente como para hacer los cálculos», señala una fuente del Ministerio del Interior. El estudio de la documentación y su comparación con los esquemas retributivos de Policía y Guardia Civil costó tiempo. Tanto que no se pudo ofrecer a las organizaciones representativas una cifra el 16 de enero pasado como se había prometido. Poco después sí: eran necesarios 807 millones para alcanzar la equiparación. Por si ha fallado algún número, una consultoría externa repasará las cuentas y si hace falta más dinero, Interior la pondrá.

A ello hay que sumar 300 millones de la mejora salarial extensiva a toda la función pública y 100 más para reincorporaciones desde la reserva.