Buscan ADN del Chicle en la brida y el tanga hallados en el pozo donde apareció Diana Quer El informe único y definitivo de la autopsia esperará a tres tipos de análisis pendientes

Cruz Morcillo

@cruzmorcillo Seguir Pablo Muñoz

@pablomunozabc Seguir Madrid 13/01/2018 03:00h Actualizado: 13/01/2018 11:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid es el encargado de analizar las muestras biológicas de Diana Quer para tratar de determinar si sufrió una agresión sexual por parte de José Enrique Abuín «el Chicle», tal y como creen los investigadores. Esas sospechas se basan tanto en el perfil del presunto autor como en otros datos encontrados durante las pesquisas, y en el «modus operandi» revelado en su ataque de Boiro el día de Navidad. Uno de esos datos que se tienen en cuenta es que el asesino desnudó a la víctima antes de arrojarla al pozo. Abuín contó que había quemado las ropas de Diana durante las largas horas que pasó con la Guardia Civil. Sin embargo, el día 31 junto al cadáver de la víctima en el fondo del aljibe se halló un tanga, en teoría de la joven madrileña.

En esa prenda, además del ADN de Diana, se buscará el del Chicle. Los dieciséis meses transcurridos con la prenda sumergida en agua dificultarán de manera extrema ese rastreo. Esta búsqueda de rastro genético se llevará también a cabo en una brida de plástico encontrada junto al cuerpo, la prenda interior y el bolso de Diana en el fondo del pozo. De manera no oficial, Abuín contó a los investigadores -cuando le dejaron claro que sabían que mentía en la versión inicial de que atropelló a la chica de forma involuntaria- que la había obligado a subir al coche a la fuerza en A Pobra en la zona de los feriantes por la que merodeaba, le había atado las manos y sentado en el asiento del copiloto. Como Diana no dejó de resistirse la estranguló colocándole una brida en el cuello y amarrándola en el reposacabezas del Alfa Romeo.

El coronel Francisco Javier Jambrina confirmó en rueda de prensa el hallazgo de la brida en el fondo del aljibe, si bien no explicó para qué la habría usado el Chicle, si para maniatar a la víctima o para estrangularla. El informe preliminar de la autopsia señala «la presencia de signos compatibles con estrangulación» y considera la muerte de origen «homicida».

Junto a las muestras biológicas del cuerpo y la brida, se han remitido otras para el estudio toxicológico. Además se han enviado por parte de los forenses gallegos al Anatómico Forense de Madrid muestras entomológicas para fijar la data de la muerte. Los tres especialistas que suscriben el informe consideran de manera provisional que dicha data es compatible con la fecha en la que desapareció Diana (se refieren a agosto de 2016, sin precisar día), por lo que ese dato se puede concretar más con los estudios pendientes.

En el citado informe preliminar los forenses de Santiago y de Verín concluyeron (a principios de la semana) que el cadáver de Diana se podía entregar a la familia (como se hizo) pero recomendaban que no lo incineraran. Además explicaban que hasta que no estén listos todos los resultados de las distintas pruebas enumeradas no se emitirá el informe «único, definitivo e integrador» de la autopsia.

Esos resultados se consideran, por tanto, una pieza fundamental para sustentar la acusación contra el Chicle. Si se prueba que agredió sexualmente a Diana y luego la mató, la Fiscalía estaría en disposición de solicitar para él la prisión permanente revisable. Pese a la exhaustividad de las pruebas solicitadas, la mayoría de forenses consultados coinciden en la dificultad de hallar evidencias biológicas.

En la nueva inspección de la nave realizada el pasado jueves apenas se encontraron nuevos indicios, más allá de que los perros especializados de la Guardia Civil marcaron tres puntos concretos. El nuevo registro fue muy difícil porque la nave había sido limpiada hace meses y además decenas de agentes estuvieron en la nave de Asador la noche en que se halló el cuerpo, lo que también deja rastro.