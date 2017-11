Un buque de Salvamento busca toda la noche en el Estrecho a un inmigrante y una patera desaparecidos La embarcación partió de Marruecos el martes con 34 ocupantes y el inmigrante pertenece a una patera naufragada ayer

Tres subsaharianos que intentaban llegar a las costas españolas fueron localizados a mediodía de ayer sin vida a cinco millas náuticas al sur de Tarifa, zona donde muy poco antes habían sido rescatados por separado y agarrados a sendos neumáticos otros dos integrantes de la misma patera naufragada. Según sus testimonios, faltaría un sexto hombre que iba con ellos, y que al cierre de esta edición permanecía desaparecido, por lo que Salvamento Marítimo decidió dejar en activo durante toda la noche el buque «Luz de Mar», también a la búsqueda de una embarcación con 34 personas a bordo que se sabe que salió de Marruecos el martes y de la que no se ha encontrado rastro.

La tragedia en el Estrecho, que se suma al hallazgo el domingo de otros dos cadáveres cerca del litoral gaditano, se producía ayer en el contexto de un temporal con viento variable de hasta fuerza 4, aguaceros y tormentas ocasionales, que provocaron un mal estado de la mar. Según Salvamento Marítimo, las condiciones de visibilidad y la marejada dificultaron mucho los trabajos. Con todo, por la mañana se consiguió recuperar una patera con nueve personas, entre ellas una mujer un bebé, que fueron trasladadas a Algeciras. Avanzada la tarde se localizaba otra gran embarcación con 32 inmigrantes a bordo, 4 de ellos mujeres, aunque a kilómetros de allí, en el área del Mar de Alborán, que había sido avistada por el helicóptero Helimer 206 de Salvamento y en cuyo rescate intervino la patrullera de la Guardia Civil ‘Río Segura’.

Sin noticias

La posición de esta patera a cien kilómetros al oeste del Estrecho eliminaba la posibilidad de que se tratara de la ya mencionada que permanece desaparecida con 34 personas a bordo, que había partido el martes de la ciudad de Asilah, situada en la costa atlántica de Marruecos. Así lo indicaron a este diario fuentes de Salvamento Martímo, que subrayaron que la alerta se recibió pasadas las cuatro de la tarde del dia 28 de parte de una ONG que habitualmente maneja buena información y que a su vez había tenido conocimiento de la patera a través de las autoridades alauíes, que estaban buscándola.

Salvamento Marítimo dispone del número de teléfono de uno de los ocupantes de esa embarcación, con el que al cierre de esta edición no habían conseguido contactar. Con todo, no se descarta que la propia Armada marroquí haya podido interceptarla pero no notificarlo.

La presión migratoria en todo el Mediterráneo sur está siendo altísima y no remite con la llegada del frío. El número de africanos que trataban de entrar ilegalmente en España se acercó el martes los doscientos, suma de los 54 y 55 que fueron recuperados respectivamente de dos pateras luego trasladadas a Motril, de 48 que iban a bordo de otra y que fueron llevados a Melilla y de una algo más pequeña con 42 personas que se localizó una veintena de millas al suroeste de la isla de Alborán. Todo ello con posterioridad a un fin de semana en el que el flujo de embarcaciones ha sido constante y también la actividad de los dispositivos de emergencia, que implican los medios aéreos y navales de Salvamento Marítimo así como los de Guardia Civil.

