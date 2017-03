Bono, sobre los restos del Cougar: Â«Se dio cuenta a las familias, a todas y a cada una de ellasÂ»

No fueron una, ni dos, sino varias las veces que el exministro de Defensa, José Bono, afirmó en el Congreso de los Diputados que se había informado a las familias «con cercanía, transparencia y rigor». Que se trasladaron todos los datos «a quien había que darlos, a las familias, a todas y a cada una de ellas». Pero esta versión oficial, y que consta en el Diario de Sesiones del Parlamento, es rebatida por tres familias consultadas por ABC, que acusan a Bono de mentir: «Es mentira, nunca nos dio toda la información. Bono mintió en el Congreso, ante el juez y cuando dijo que no había ordenado no hablar más del accidente», asegura Eduardo Guitard.

La primera mentira a la que se refieren las familias está relacionada con la aparición de estos restos, cuya existencia -las tres bolsas- afirman que se han enterado por ABC. De la aparición de estos restos habló Bono en el Congreso el 24 de agosto y dijo: «De esta circunstancia se dio cuenta detallada a quien había que darla, a todas y cada una de las familias, a las que se les entregó documentación y se les facilitó cuanta información demandaron». Y puso en valor que se actuó «identificando rigurosamente los cadáveres».

«Transparencia y rigor»

Posteriormente, el 7 de febrero de 2006, Bono volvió a comparecer en la Comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta del informe final elaborado por la Comisión para la Investigación Técnica de los Accidentes de Aeronaves Militares (Citaam).

Ante los parlamentarios afirmó que recibió este documento el 30 de enero, «inmediatamente iniciamos el contacto con quien resultaba obligado y con quienes para nosotros tienen más interés e importancia, que son los familiares».

A continuación añadió: «Desde el accidente hemos procurado hacer las cosas bien, con transparencia y con rigor. Con cercanía a las víctimas, que son quienes más han sufrido, sin duda alguna. Hemos procurado darles cuenta de todo lo sucedido en la medida que lo íbamos conociendo. Les hemos dado toda la información que han solicitado y las explicaciones debidas sobre los procedimientos de identificación. Siempre les hemos dicho la verdad».

La segunda mentira a la que aluden las familias es a la entrega de este informe. Como ya publicó ABC, Bono solo les dio un resumen de 22 folios, y no los casi 200 del texto completo. La única familia que se personó en la causa, la del piloto del helicóptero fallecido, David Guitard, reclamó en reiteradas ocasiones el documento entero. Nunca se lo entregaron y solo lo recibió en junio de 2008, pero con el auto de archivo de la causa.

«Esclarecer la verdad»

Cuando pudo leer el informe completo se dio cuenta de que en el resumen entregado por el Ministerio de Defensa, entonces dirigido por Bono, faltaban cuestiones claves como las consideraciones médico-forenses de los cuerpos de los fallecidos y el informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil sobre la destrucción de pruebas.

En esta comparecencia, Bono insistió en que «se actuó con rigor en la investigación de lo sucedido, con resolución para no perder un minuto en el propósito de esclarecer la verdad».