«Las mayorías acomodadas y silenciosas no son buenas en momentos como el actual». Así ha puesto el foco el director de ABC,Bieito Rubido, en «el mayor desafío de España desde la Guerra Civil»: el independentismo y la crisis de valores e identidad sobre la nación española. Lo ha hecho en el marco de la conferencia «El fortalecimiento de la conciencia de España», perteneciente al ciclo «El necesario fortalecimiento de España» organizado por las fundaciones Valores y Sociedad y Villacisneros, y que ha celebrado este jueves su quinta conferencia.

Junto al director de ABC han participado en la conferencia el director de «Herrera en COPE», Carlos Herrera, el de la «Las mañanas de Federico», Federico Jiménez Losantos, el editor de Unidad Editorial Antonio Fernández Galiano y la periodista y escritora Isabel San Sebastián. El necesario fortalecimiento de España pasa para Bieito Rubido por constituir una «estretagia ganadora y de país para España, porque actualmente no la hay». En este sentido, el director de ABC ha manifestado la necesidad de «poner en valor la historia de España» y, sobre todo, de «eliminar los prejuicios y dejar de hablar tan mal de nosotros mismos y nuestros pejuicios».

«Defender España es defender la democracia y la garantía de la democracia es, precisamente, defender a España», ha manifestado Carlos Herrera, que también ha insisitido que en el mundo de los medios de comunicación «debe liberarse de prejuicios. Hay miedo a hablar de España y su historia, por miedo, entre otras cosas, a que te llamen facha». Para Jiménez Losantos, que ha hecho un repaso a «esa historia de España que se debe poner en valor», «la idea de España es anterior a la Constitución es anterior a todas las constituciones, porque España ha tenido muchas constituciones, pero las constituciones solo han tenido una España».

Fernández Galiano también ha defendido que España responde a un «concepto iusnaturalista» y no positivista, a algo que existe en la realidad y que no depende del relato. «Los diputados y senadores pueden reunirse en un parlamento y aprobar que el día sea la noche y la noche el día; o declarar el invierno de forma oficial. Pero la realidad es que ahí fuera seguirá siendo primavera y el día será día y la noche, noche. Lo mismo sucede en el caso de nuestro país. En una cámara legislativa se puede decir que España no es España, pero la realidad seguirá siendo otra».

Respecto a la naturaleza de la identidad española y su crisis, Carlos Herrera ha asegurado que «las sociedades de otros países no están continuamente debatiendo sobre la propia existencia de su país. En Francia no se preguntan qué es Francia y hasta dónde llega el concepto de Francia, ni mucho menos si realmente existe y cuál es su validez». «España es una historia de civilización cristiana y romana que tiene más de 2.000 años y de la que dependen una serie de valores muy anteriores a cualquier forma jurídica», ha explicado en este sentido Jiménez Losantos.

«Estamos cometiendo un error con el independentismo. Los buenos somos muchos más, pero las minorías violentas y gritonas siempre se imponen si no hacemos nada. Por eso no es un buen momento para las mayorías acomodadas», ha insistido el director de ABC que, en esa reivindicación de los valores nacionales, la cultura y la identidad española, «lo mínimo a lo que un ser humano puede aspirar es a ser un buen antepasado. Y yo quiero que mis hijos y mis nietos tengan el futuro que me dejaron mis padres».