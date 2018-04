Errejón, sobre el documento de Bescansa: «Es inaceptable y hasta cierto punto delirante» La cofundadora de Podemos culpa a su equipo por la filtración del borrador

ALEXIS ROMERO

La cofundadora y diputada de Podemos, Carolina Bescansa, ha atribuido este miércoles la filtración del borrador de acuerdo con Íñigo Errejón, donde se habla de derrocar a Pablo Iglesias, a un error de su equipo. Bescansa ha asegurado que dicho borrador «no ha sido revisado» ni por ella ni por Errejón.

En declaraciones a los periodistas desde el Congreso de los Diputados, la exdirigente de Podemos ha rechazado que mantenga negociaciones con Errejón para desplazar a la actual dirección del partido. Sin embargo, ha admitido que Errejón le ha propuesto ser su número dos en su lista de candidatos a la Asamblea de Madrid.

También ha reconocido su intención de no integrar al secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, en la lista de Errejón. Por su parte, el secretario de Análisis Estratégico del partido ha tachado el documento de Bescansa de «inaceptable de todo punto» y ha negado que hablara con la diputada sobre relevar a Iglesias en el poder ni sobre la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, ni tampoco sopbre vetar a Ramón Espinar en su previsible lista. El diputado sí que ha admitido sin embargo que le había ofrecido a Bescansa ir en su lista como número dos

Preguntado sobre si la filtración del documento podría implicar que retirara esa oferta de incluirla en su candidatura, Errejón ha asegurado que «si esas fueran las condiciones –las que recoge el documento–, en modo alguno». No obstante, la cofundadora también ha asegurado que sería muy difícil que ella vaya en las mismas listas que Ramón Espinar, con el que ha reconocido diferencias, así como también las ha reonocido con la dirección estatal y con Pablo Iglesias, y se ha definido como una persona «crítica» con la cúpula actual del partido y con su rumbo.

El ex número dos de Iglesias ha renegado del documento en varias ocasiones y ha querido mostrarse «tajante»: «No solo no lo conocía, sino que es un documento hasta cierto punto delirante y desde todo punto de vista inapropiado. No ayuda a construir una candidatura de unidad con todos los compañeros». También ha asegurado que «en los próximos minutos» hablaría con Pablo Iglesias de este asunto.

«La pregunta que yo formulé –a Bescansa– fue una, solo una: ¿Quieres venir conmigo en las listas? Del resto no solo no me hago cargo, sino que me parece que están totalmente fuera de lugar».