Bernad y Negrete pagaron en negro a la portavoz de afectados de Afinsa

La estrategia de defensa de Miguel Bernad y Virginia López Negrete en la presunta apropiación indebida de 109.600 euros de una cuenta de Manos Limpias se resquebraja. Tras la querella que presentó el pasado octubre la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, ambos se parapetaron en el testimonio de Mila Hernán, portavoz y coordinadora de algunas víctimas de la estafa de Afinsa, quien sostenía que «contrataron» a Manos Limpias para que denunciara en su nombre al Estado.

Según su testimonio, sería «lícito» que Bernad y Negrete se repartieran esas cantidades, depositadas en una cuenta del sindicato. Pero un documento almacenado en el ordenador de la sede de Manos Limpias, al que ha tenido acceso ABC, acredita que también repartieron el dinero en metálico con la portavoz de los afectados.

Se trata de una carta fechada el 1 de marzo de 2011, en la que Bernad asegura lo siguiente: «Estimada Mila: Disculpa que estemos tardando, Virginia y yo hemos tenido algunas dificultades administrativas, pero en breve quedamos y te realizo el abono en mano para evitar suspicacias». Bernad añadió que quería «agradecerte tu trabajo en todo este proceso y lo que aún queda, espero que esto compense una parte de ese sufrimiento».

Mila Hernán asegura a ABC que no ha percibido «pago alguno por parte de Manos Limpias», salvo el «reintegro de algunos gastos en concepto de fotocopias o similares». Sostiene que «no tiene ningún sentido» que Bernad hablara de «evitar suspicacias», pero no aclara la cuantía de esos «gastos».

Alrededor de mil afectados de la estafa de los sellos ingresaron unos cien euros por persona en una cuenta de Manos Limpias para que el sindicato responsabilizara al Estado de la intervención de Afinsa y les devolvieran el dinero. Como desveló ABC el pasado 3 de noviembre, Bernad y Negrete transfirieron entre diciembre de 2010 y enero de 2011 un total de 110.800 euros de la cuenta de Manos Limpias a una personal de la que ambos eran titulares. Conscientes de su «error», retornaron esa cantidad a la cuenta del sindicato y, seguido, retiraron el dinero en metálico y se los repartieron. Así lo reconoció Miguel Bernad en su declaración ante la Fiscalía. Los líderes de Manos Limpias sacaron el dinero por ventanilla entre enero y marzo de 2011 (la carta de Bernad a Mila Hernán lleva fecha de 1 de marzo de 2011).

El caso saltó porque el banco, en cumplimiento de los protocolos antiblanqueo, notificó al Sepblac las elevadas retiradas de efectivo. Este organismo halló indicios de actividad delictiva y los remitió a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, quien presentó la querella por una apropiación indebida que el Ministerio Público calculó en una «cantidad aproximada de 109.600 euros».

En la Audiencia Nacional

La admitió a trámite el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, quien se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional. Así, el juez Santiago Pedraz sumó esta imputación al caso de las extorsiones de Manos Limpias y Ausbanc, en el que también figuran como investigados (antes, imputados) Bernad y Negrete. Ambos están pendientes de declarar en la Audiencia por el caso Afinsa.

Cuando ABC destapó este asunto, Mila Hernán envió un escrito a este diario y a otros medios defendiendo a los líderes de Manos Limpias, una organización constituida como sindicato que no tiene ánimo de lucro. Por ello, Bernad y Negrete no podían usarlo para enriquecerse. Según la Fiscalía, esos 109.600 euros pertenecían al sindicato, y los querellados no tenían competencias para sacarlos en metálico y repartírselos, máxime sin que existiera acuerdo alguno en la Junta Directiva de Manos Limpias.

Además, Negrete, quien aseguraba que «nunca» había cobrado de Manos Limpias, recaudó más dinero de los afectados de Afinsa después de que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y el Constitucional tumbaran sus denuncias (el Supremo les condenó en costas por intentar reabrir un caso que ya era «cosa juzgada»). La letrada solicitó otros cien mil euros para reclamar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también rechazó sus pretensiones. Dijo a los estafados por escrito que necesitaba esas cantidades para el pago de «viajes, traducciones y procurador». El Tribunal de Estrasburgo ha confirmado a ABC que la denuncias se interponen en el idioma del Estado miembro, se envían por correo postal y nunca interviene procurador