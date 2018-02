Barones del PSOE reclaman protección para el castellano en Cataluña ante el acuerdo de Ferraz con el PSC Pedro Sánchez defendió ayer a puerta cerrada que el 155 debe servir para "recomponer el autogobierno y nada más"

Víctor Ruiz de Almirón

El hecho de que el Gobierno pueda recurrir al 155 se percibe de forma muy distinta. El PSC y la Ejecutiva federal lo rechazan. Sánchez dijo a puerta cerrada ayer que el 155 debe servir para «recomponer el autogobierno catalán, y para nada más», según fuentes del partido. Reforzando así la posición expresada los últimos días por Carmen Calvo y José Luis Ábalos.

A su llegada ayer al Comité Federal, El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se mostró "muy de acuerdo" con la posición defendida por Ferraz, incidiendo que no se puede "aprovechar" la vigencia del artículo 155 para cambiar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. "Hay total acuerdo en que no es la forma ni el momento", señaló Iceta, que además criticó a Rajoy por levantar la polémica "cuando no tiene ni idea de cómo aplicar lo que en teoría es su posición".

En el lado contrario el más contundente fue el presidente de Aragón, Javier Lambán: «El castellano está siendo injusta e ilegalmente maltratado por la Generalitat de Cataluña. Está siendo postergado en la escuela catalana y esto resulta inaceptable. El Estado tiene que volver a Cataluña, de la que hace tiempo que se fue, si queremos que Cataluña a medio y largo plazo no sea un problema irresoluble».

Aunque no comparte el momento, que atribuye a un "ataque de nervios" del Gobierno por la subida de Ciudadanos en las encuestas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page señaló que «es importante que se aborde con seriedad el problema del castellano en Cataluña, quizás en todas las comunidades autónomas donde hay lengua propia».

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, intentó adoptar una posición intermedia. Por un lado planteó que "lo normal" es que los padres puedan elegir la lengua vehicular de los estudios de sus hijos. Pero criticó al Ejecutivo por la oportunidad del momento: "No es el momento de levantar barricadas lingüísticas. Es una medida que más que sumar divide y ahora son tiempos de sumar".