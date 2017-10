Banderas de nuestros padres... y de todos «Los otros» no somos tales, sino que somos «nosotros», los mismos que nuestros vecinos y amigos independentistas. Barceloneses, catalanes y españoles, sin excluir y sin que nos excluyan

Terenciano Álvarez

Los E.S Mariners de la foto no hemos venido a conquistar Collserola, Barcelona ni Catalunya. Somos Barcelona y somos Cataluña. Somos Juan, sus hermanas Elisa y Mª Angeles, junto con Lucía y Teren, amigos, barceloneses y, casualmente, 4 abogados. Formamos parte de esa gran masa, no sabemos si mayoría o no, tan silenciosa antes y tan orgullosa y lenguaraz ahora. Y sonriente, muy sonriente.

No sabemos por qué, pero nos habíamos acostumbrado a callar mansamente y a tener la fiesta en paz ante nuestros amigos y vecinos amantes del Procés y de ese Govern que solo hablaba de su Poble Català, del que al parecer no formamos parte y ese malvado Estat o «Madrit» opresor con el que tampoco nos identificamos, entre otras cosas porque España y Cataluña están formadas por ciudadanos. Todos sus ciudadanos, no sus gobiernos de turno o la imagen que éstos puedan dar, que a veces nos gustarán y a veces no. Aquí y allá. Como en todas partes. Simplemente nos sentimos tan catalanes y españoles como los que más y no aceptamos ese «conmigo o contra mí» en el que nos han metido.

Pero es que la situación en Barcelona ha cambiado radicalmente desde la vuelta del verano y esos mensajes excluyentes han sobrepasado la arena política y se han instalado en las calles y las casas, los hemos vivido de manera personal y directa, con nuestros amigos, compañeros de trabajo o vecinos. Y no sólo eso, sino que encima nos llaman anti demócratas, fachas o ultraderechistas. Eso sí que no. Intolerable para todos y para Juan en particular, homosexual orgulloso, comprometido con los derechos civiles y la defensa de menores. Quien tenga dudas, que lea su blog/Facebook «¿No Somos Nadie?» O el grupo de Advocats pel Seny del Colegio de ídems de Barcelona. Y me temo que no encaja con la imagen del «skinhead» o del nostálgico brazo en alto impasible el ademán con el que algunos pretenden identificarnos.

Salir del armario

Nada de eso. No militamos en ningún partido ni organización, no sabemos lo que vota o votará el otro, solo somos un grupo de amigos que dice basta y sale de ese otro armario en el que hemos estado encerrados durante estos años, para reivindicar nuestra catalanidad, nuestra españolidad y nuestro amor y compromiso con esa Barcelona de la que disfrutábamos hasta hace tan poco. Vivíamos en el «lado bueno» del Mundo en la mejor época de la Historia, ajenos a las miserias y dolores de nuestros padres y abuelos. Afortunadamente. Y no queremos que nuestra ciudad y nuestra vida se conviertan en un juguete roto.

Por eso el pasado 8 de octubre lucimos orgullosos esas rojigualdas y senyeres recién estrenadas y lo hacemos de nuevo hoy, con el cosquilleo y la ilusión por participar en otra «mani», que va a ser la segunda para la mayoría de nosotros. Porque en nuestros cuarentaytantos años de vida nunca habíamos sentido la necesidad de salir a la calle a manifestarnos ni ondear banderas en las calles ni balcones, si acaso alguna para celebrar el Mundial con La Roja.

Respecto a la gestación de esta foto, la idea surge el pasado viernes, tomando unas cañas, bravas y jamón del bueno, muchas risas, es una astracanada propia de Teren, muy aficionado a la historia, la fotografía y la hipérbole, así que nos googlea la mítica imagen de Iwo Jima y nos habla de una enorme bandera de 240x140cm que «consiguió» alguien de su entorno durante el Mundial de 1990, un chaval que entonces debía tener unos 15 años y la quería para celebrar las victorias de La Roja. Una pena que la Selección fuese eliminada el mismo día en que dicha enseña fue arriada de un mástil … en fin, que entonces no existían los bazares chinos. Y en estos años esa bandera ha estado en algún tour de Francia de Indurain, Eurocopa, Mundial, F1, Motos, navegando por Amsterdam durante el Queensday, con DJ y un montón de holandeses y catalanes dándolo todo … muchos saraos, risas y buenos recuerdos. De hecho, varias personas de nuestro entorno aparecen con ella en fotos que no os enseñaremos, ya que actualmente sólo tienen ojitos para la estelada. Y se trata de pasarlo bien y unir, huyendo de la revancha o el «y tú más», porque en nuestra Barcelona no queremos eso, solo amor y sonrisas.

Barretinas

Y una vez agenciada la bandera, una visita a un centro de bricolaje para hacernos con un tubo telescópico de 360cm. para limpiar fondos de piscina. No tenemos piscina, así que lo usaremos como mástil de nuestra enseña. Unas bufandas rojas de outlet como fajín, unas barretinas low-cost y muchas ganas de pasarlo bien y hacer una foto maravillosa que tenga la máxima difusión, que el mundo vea que «los otros» no somos tales, sino que somos «nosotros», los mismos que nuestros vecinos y amigos independentistas. Barceloneses, catalanes y españoles, sin excluir y sin que nos excluyan.