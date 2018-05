Luis Herrero

Para entender lo que está pasando necesitamos la ayuda de algún preclaro mentalista que escrute los pensamientos ocultos de Rajoy. Sin más ni más, no hay quien se aclare. Todo parece un disparate. Que el Gobierno rinda la dignidad nacional en el acto de toma de posesión del máximo representante del Estado en Cataluña, celebrada con vergonzante opacidad, sin bandera de España en la sala, sin ministros en la comitiva y sin referencia alguna al Rey o a la Constitución en el texto de la promesa del cargo es un contradiós. Y una bajada de pantalones en toda regla.

Esto dijo Enric Millo a EFE hace menos de tres semanas: «Cuando llegue el momento de la toma de posesión, la logística, el formato, el protocolo y la simbología constitucional y estatutaria será la que corresponde y la organizará el Gobierno. Es así y no hay ninguna duda. Los símbolos institucionales y constitucionales estarán garantizados». Que alguien explique el porqué de un cambio de criterio tan súbito y copernicano. Y que la explicación sea unívoca.

El jueves pasado volvimos a tener la sensación de que los gobernantes del PP manejan los argumentarios como pollos sin cabeza. Mientras el ministro de Justicia decía que el acto «puntual, formal y protocolario» de la toma de posesión no era «muy relevante», el portavoz parlamentario explicaba que estaban estudiando la posibilidad de invalidarlo porque su bochornosa puesta en escena era «un hecho fundamental». ¿En qué quedamos? ¿Aún le quedan a Millo ganas de ponerse estupendo? ¿Rajoy seguirá mirando a otra parte mientras las señas de la Nación desaparecen del atrezzo institucional en Cataluña?

El 155 estará vigente hasta que los miembros del nuevo Gobierno autonómico tomen posesión de sus cargos. Mientras tanto, todo el poder, incluso el de la liturgia protocolaria, sigue en manos -por delegación- de una Soraya Sáenz de Santamaría que hasta donde yo sé no ha movido un músculo para cambiar el estado de las cosas. Rivera está en lo cierto: da la impresión de que Rajoy tiene mucha prisa por quitarse de encima el muerto de Cataluña. No sería extraño descubrir que está haciendo gestiones ante los «ministrables» autonómicos que le están dando calabazas a Torra para que acepten formar parte del Gobierno catalán de una maldita vez.

Si el 155 no decae, el PNV no apoyará los presupuestos y el Gobierno perderá la opción de extender la legislatura hasta su fecha de caducidad natural. El PSOE le apoya en eso. Sánchez también necesita tiempo para sacar a su partido de las turbulencias demoscópicas que le empujan hacia el desastre. Así que, miradlo, ahí está el viejo bipartidismo haciendo causa común para convertir la excepcionalidad constitucional en una herramienta de castigo y no de prevención de los desafueros separatistas.

Sánchez y Rajoy, o viceversa, sólo se movilizarán ante la comisión de hechos consumados. Les importa una higa que las amenazas provengan de los que han demostrado sobradamente que nunca amenazan en balde. El pensamiento -ha dicho Catalá más de una vez- no delinque. Pero eso no es verdad. Si lo fuera, la conspiración no tendría acomodo en el código penal. Además, la política no está para castigar el delito (para eso está la Justicia), sino para disuadir a los delincuentes. Por eso se endurecen penas, se aprueban nuevas leyes o se ponen en marcha planes de prevención.

La buena política actúa ex ante. Los jueces actúan ex post. Los de Estremera no deben su cautividad al 155, pero con un 155 a tiempo no hubieran tenido la oportunidad de consumar su delito y se hubieran ahorrado el mal trago carcelario. La gran pregunta es: ¿actuaría Rajoy de otro modo si las encuestas no olieran a azufre y la aprobación presupuestaria no dependiera del sí del PNV? Pincho de tortilla y caña a que sí. Aunque a ver quién lo demuestra.