Aznar ve demasiados «miedos» en Europa y pide no destruir puentes con Donald Trump

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, advirtió ayer en Málaga que «existe una Europa dinámica, decidida a encarar los grandes problemas de nuestro tiempo», pero también hay una Europa «envejecida y temerosa, abrumada por las transformaciones en curso. Una Europa que se refugia en el nacionalismo miope, o que se apunta a mentiras populistas». En su intervención en la reunión anual del Martens Center, la principal red de fundaciones y laboratorios de ideas europeos de centro derecha, Aznar subrayó que «en Europa hay demasiado miedo y poca confianza».

«Sabemos lo que podemos esperar de los populismos, nada útil. Sabemos cuál es el estado de la socialdemocracia en Europa. Nos corresponde a los que estamos comprometidos con las ideas del centro derecha europeo liderar esa Europa de la confianza que necesitamos», sostuvo el expresidente. A su juicio, «más Europa no significa más regulación, más intrusión. Significa mejor Europa».

El expresidente del Gobierno abogó por ampliar los acuerdos comerciales, evitar desencuentros en la OTAN y fortalecer la cooperación política y económica con Latinoamérica. «Debemos encontrar formas y estrategias para que los puentes que nos han unido no se destruyan», señaló, tras los últimos desencuentros entre la UE y Donald Trump.

En ese sentido, Aznar pidió articular una estrategia atlántica ambiciosa en la Unión Europea tras la fractura provocada por el Brexit y los efectos de la administración de Estados Unidos. «La Unión Europea no va a colapsar, esa no va a ser la profecía que se cumple a sí misma», afirmó, pero pidió que se trabaje para que la brecha no se amplíe.