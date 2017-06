Aznar advierte de que Europa perderÃ¡ la batalla contra el terrorismo si decide Â«mirar para otro ladoÂ»

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha avisado este lunes de que no será posible ganar la «batalla» contra el terrorismo si la decisión que se adopta es «mirar para otro lado o no hacer nada». «La peor política posible es no hacer nada, eso es lo peor que podemos hacer», ha defendido dos días después del nuevo atentado perpetrado en Londres.

En la inauguración de un foro del Instituto Atlántico, Aznar ha subrayado que Europa vive «bajo la amenaza del terror» y debe hacerla frente. Ha compartido este mensaje con el ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, quien ha sostenido que la Alianza Atlántica podría hacer «mucho más» para combatir el terrorismo de lo que está haciendo.

«Hay que ser enormemente comprometido contra el terrorismo. Nosotros, tenemos experiencia, sabemos la voluntad y decisión debe ser una cuestión cotidiana, más allá de la cooperación internacional o los medios tecnológicos –ha subrayado Aznar–. Si esa voluntad falta o no hay entendimiento, perderemos esa batalla».

En este punto, Rasmussen ha sostenido que los países deberían centrarse más en la integración basada en valores, ya que a su juicio muchos países han sido «demasiado ingenuos a la hora de la integración y asimilación de inmigrantes».

Aznar ha aceptado que la gestión de la crisis de los refugiados es «difícil» para las autoridades europeas, que tienen la «responsabilidad» de defender sus fronteras y organizar la inmigración en el futuro «con más capacidad e inteligencia».

Según ha apuntado, la situación demográfica de Europa hace «indispensable» la inmigración, pero ha avisado de que «uno de los problemas de Europa es la multiculturalidad» y querer establecer ciudades multiculturales. «Es un error y su única consecuencia va a ser la debilitación de los países y sistemas nacionales», ha alertado.

Con multiculturalidad la nación se rompe

El expresidente ha insistido en que «una cosa» es fomentar la integración y el respeto a las identidades y otra es «establecer distintas reglas», en cuyo caso «la nación se rompe».

En este punto ha hecho alusión a la situación de Turquía y las negociaciones para su entrada en la Unión Europea. «¿La Unión Europea tiene la capacidad de apoyar y mantener a 80 millones de musulmanes en su seno? Es mejor definir esta cuestión claramente y no intentar organizar grandes mensajes», ha apuntado.

Aznar ha revelado que abordó este asunto en varias ocasiones con el expresidente de Estados Unidos George W. Bush o la que fuera su secretaria de Estado, Condoleezza Rice. «Para ella Turquía era una prioridad y para mi también. Pero yo le preguntaba si aceptaría a 80 millones de musulmanes en Estados Unidos», ha insistido aludiendo a «cuestiones culturales».