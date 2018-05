ERC avala a Elsa Artadi (JpC) como «presidenta puente» de la Generalitat El grupo de JpC en Berlín se reúne el sábado y Puigdemont podría dar su visto bueno a su fiel lugarteniente

Daniel Tercero

«Tiene una buena capacidad de trabajo» y «(tengo) una buena relación (con ella)». Estas palabras de Pere Aragonès, líder de ERC -solo por debajo de Oriol Junqueras y Marta Rovira- y secretario de Economía de la Generalitat de Cataluña, sobre Elsa Artadi, pronunciadas ayer por la mañana en Catalunya Ràdio, desataron todo tipo de especulaciones entre los partidos de la oposición y los mentideros políticos.

A esta valoración de Artadi, portavoz de Junts per Catalunya (JpC) y eterna candidata de Carles Puigdemont, tras las elecciones del 21-D, en caso de que este no pueda volver al Palacio de la Generalitat, se sumó Jordi Sànchez, exlíder de la ANC en prisión provisional en Madrid, acusado de un delito de rebelión y que optó a la presidencia autonómica, tras el primer veto judicial a la candidatura de Puigdemont. Sànchez respondió así -en una entrevista por escrito para la Agència Catalana de Notícies (ACN)- a la opción de Artadi como alternativa para «desbloquear» la situación política en Cataluña: «Artadi es una mujer suficientemente capacitada y le auguro un largo recorrido político, sea o no sea ahora aspirando a la presidencia. Ella sabe que tiene todo mi apoyo».

En cualquier caso, Aragonès reiteró que el candidato a presidir la Generalitat debe salir de JpC, debido al pacto de gobierno que tienen firmado con ERC, y que dentro de JpC existe el acuerdo para que sea Puigdemont quien designe a su sucesor. Y «ahora mismo no hay un nombre encima de la mesa», pese a que espera que se conozca «en los próximos días porque el tiempo corre y estamos ante una situación excepcional», añadió.

De esta manera, la reunión del grupo parlamentario de JpC en Berlín (Alemania), para este sábado, convocada por Puigdemont, podría servir para que Artadi se convirtiera oficiosamente en la candidata «viable» a presidir la Generalitat, y cerrar la posibilidad unas nuevas elecciones en verano. Fuentes oficiales de JpC indican a ABC que todos los «escenarios están abiertos», pero reiteran que no ha habido cambios: «El candidato de JpC continúa siendo Puigdemont o quien él designe».

«Rompió el carné»

A quien el nombre de Artadi podría suponer algún quebradero de cabeza es a la dirección del PDECat. Artadi dejó el partido -herencia de Convergència Democràtica de Catalunya- cuatro días antes de que Puigdemont confeccionase, en persona y junto a Artadi desde Bélgica, la lista de candidatos de JpC para las elecciones del 21-D. «Artadi estaba en la dirección del PDECat» y «rompió el carné» -recuerdan fuentes oficiales de este partido- para irse con Puigdemont. En el PDECat verían la operación Artadi, por parte del expresidente autonómico, como una desautorización a Marta Pascal, con quien ha mantenido sutiles discrepancias en público a través de los medios de comunicación desde que aquel se fugó de España.

Mientras tanto, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que lideró Sànchez hasta su entrada en prisión preventiva antes de que se declarase la independencia unilateral desde el Parlamento de Cataluña, ya se plantea la posibilidad de que Puigdemont no pueda ser elegido presidente autonómico. La ANC -como la CUP- se ha mantenido, hasta ahora, firme en defender que el único candidato que debía optar a la presidencia era Puigdemont. De esta manera, la asociación civil que «controla» el movimiento independentista en la calle ha presionado a JpC y ERC.

Sin embargo, entre hoy y mañana, los adheridos a la ANC podrán votar desde la web de la entidad para corregir la posición oficial de esta asociación: mantenerse firmes para que Puigdemont sea investido, optar por un nuevo gobierno catalán sin Puigdemont o defender volver a las urnas. Eso sí, si hay cambio de rumbo, en la ANC tienen claro que es, según su opinión, por culpa de «las presiones de las instituciones españolas».

Ley de la presidencia

Para demostrar a sus electores que JpC mantiene la intención, pese a todo, de hacer presidente autonómico a su líder, el pleno del Parlamento catalán, hoy y mañana, aprobará la reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern, para que, entre otros cambios, se pueda investir presidente a un diputado que no esté presente en el hemiciclo.

Antes del inicio del pleno, hoy, se reunirán la Junta de Portavoces y la Mesa para decidir, a petición de Cs, si se retira del orden del día -a votar mañana- dicha reforma, que el Consejo de Garantías Estatutarias ha señalado que no cumple ni con la Constitución, ni con el Estatuto.

Además, la CUP reiteró que, si JpC y ERC quieren su apoyo, el único camino viable es la «desobediencia» al Tribunal Constitucional (TC), que, por ejemplo, ha limitado el voto de Puigdemont y Toni Comín para las sesiones de investidura, indicando que estos votos no se pueden delegar. En este sentido, Cs presentará hoy un recurso de amparo ante el TC para que deje sin efecto estas delegaciones de voto. Sí al final estos no pueden votar, la CUP sería determinante. Sobre esta «desobediencia», los miembros de la Mesa de JpC se negaron ayer a firmar el acuse de recibo del auto del TC suspendiendo la investidura de Puigdemont.