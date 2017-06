La Audiencia Provincial prevÃ© otro nuevo juicio para Matas en febrero de 2018

La Audiencia Provincial de Palma ha dictado un auto en el que anuncia que, «en principio», el expresidente balear Jaume Matas se sentará en el banquillo de los acusados también en 2018, en concreto en febrero, para ser juzgado en relación a la pieza separada número 27 del caso Palma Arena. La Sala también ha decidido que las tres subpiezas de que consta actualmente dicha pieza sean enjuiciadas finalmente de manera conjunta. La Audiencia Provincial ha acordado asimismo devolver la subpieza tres al juez instructor, José Castro, para que decida si el PP debe ser emplazado o no como posible responsable civil en esta causa. El citado auto de la Sala ha resuelto, esencialmente, las cuestiones planteadas por todas las partes el pasado 21 de junio en la vistilla previa centrada en la subpieza tres.

Cabe recordar que en la pieza separada número 27 del caso Palma Arena, conocida como el caso Over, se investigaban originariamente diversas contrataciones presuntamente irregulares suscritas entre el grupo empresarial Over y varios altos cargos del PP vinculadas a las campañas electorales autonómicas de 2003 y 2007. El caso Over estaba dividido inicialmente en dos subpiezas, que a partir del pasado mes de octubre pasaron a ser tres.

En relación a la subpieza tres, Castro dictó el pasado mes de febrero un auto de apertura de juicio oral contra Matas y contra el exconsejero de Interior José María Rodríguez, como presuntos autores de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Administración. Los otros dos acusados en este proceso son la exsecretaria general técnica de la Consejería de Interior, María Luisa de Miguel Oñate, y el propietario de Over, Daniel Mercado. La subpieza tres está centrada en los pagos que se le habrían hecho a Over desde la Consejería de Interior en la legislatura 2003-2007.

Por lo que respecta a la subpieza dos, el pasado mes de marzo el juez decretó que Matas y Mercado tendrían que sentarse igualmente en el banquillo, junto con la exdirectora general del Govern y cuñada de Matas, Encarnación Padilla. A los tres se les imputa un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a la Administración. La citada subpieza trata sobre varios contratos presuntamente irregulares suscritos entre Over Marketing y el Gobierno balear en 2005 y 2006.

Finalmente, en el marco de la subpieza uno, el pasado mes de mayo Castro decretó la apertura de juicio oral contra Matas, Mercado y la exjefa de prensa de la Consejería de Salud María Luisa Durán. Los tres deberán responder ante la Justicia por dos presuntos delitos de prevaricación, otros dos de fraude a la Administración y un delito de tráfico de influencias.

Peregrinaje por los tribunales

Con independencia del juicio fijado ahora por la Audiencia Provincial para febrero de 2018, en lo que resta de año Matas se sentará en el banquillo de los acusados como mínimo en dos ocasiones. En primer lugar, en julio, por el denominado caso Ópera, que es la pieza separada número 3 del caso Palma Arena. En dicha pieza se investigaron presuntas irregularidades en la contratación del arquitecto Santiago Calatrava, a principios de 2007, para que elaborase un anteproyecto para la construcción de un futuro palacio de la ópera en Palma.

Matas será juzgado de nuevo en septiembre, en la vista oral relativa a las piezas separadas número 8 y número 9 del caso Palma Arena, que finalmente se juzgarán como una sola. En la pieza número 8 se investigó el proceso de adjudicación de las obras del Palma Arena al arquitecto Ralph Clemens Alexander Schürmann, mientras que en la pieza número 9 las indagaciones se centraron en la contratación de los dos arquitectos que continuaron con el proyecto, los hermanos García Ruiz.

Desde que empezó el caso Palma Arena, hace ahora ya una década, el expresidente balear ha sido condenado en firme en dos de las piezas de dicha causa ya juzgadas. En un caso, debió cumplir una condena de nueve meses y un día de cárcel por tráfico de influencias, en concreto por favorecer a un amigo periodista con una subvención. En el otro caso, debió abonar 9.000 euros de multa por cohecho, al considerar el jurado que había presionado a un hotelero para que contratase a su esposa, Maite Areal.

Más recientemente, el pasado 17 de febrero, el tribunal del caso Nóos condenó a Matas a tres años y ocho meses de cárcel por un delito de prevaricación —en concurso con falsedad y malversación— y otro de fraude. Dicho fallo se encuentra recurrido en la actualidad ante el Tribunal Supremo.