Las asociaciones responden a Puigdemont: «Ha humillado a las víctimas del terrorismo»

La repulsa a la comparación de Puigdemont entre la lucha contra ETA y el independentismo es general entre las asociaciones de víctimas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) y Fundación Víctimas del Terrorismo tachan sus palabras como «de una indecencia tremenda», «infames» y «humillantes para las víctimas».

Alfonso Sánchez, presidente de la AVT, aseguró a ABC que la actitud del presidente de la Generalitat fue de ser un «impresentable», aunque reconoce, al igual que la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que de una persona como él «se puede esperar cualquier cosa».

Sánchez aseguró que su intervención fue «infame e irresponsable. No es bueno mezclar las cosas, y muchísimo menos el tema de los muertos con algo que va contra la democracia de este país. Está fuera de lugar».

La Fundación de Víctimas del Terrorismo señala que Puigdemont fue solo a «hacerse la foto» de cara a la galería

Asimismo, calificó su asistencia al acto como un intento para sacar. «Hay de personas que me espero cualquier cosa. Que Otegi dijera lo que dijo y mire hacia otro lado; Pablo Iglesias, sabemos donde está; Que este hombre se pronuncie así, es todavía más grave, porque es el presidente de la Generalitat, representa a todos los catalanes. Están obsesionados con el independentismo. Aprovechar el acto de Hipercor, cuando no han estado nunca, es de impresentables», añadió.

José Vargas, dirigente de Acvot, incidió en declaracioens a ABC en la gravedad de que estas declaraciones las hiciera «el presidente de la Generalitat», aunque confía, en sintonía con el resto de asociaciones de víctimas, en que «no se vuelva a repetir» en homenajes posteriores.

Vargas recordó que «en el acto hubo gritos y abucheos contra las palabras del presidente Puigdemont, que tuve que frenar, aunque nosotros también tenemos nuestra libertad de expresión». Así, señaló que es necesario «pedir respeto» a las víctimas del atentado de Hipercor.

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, señaló a ABC que las palabras del presidente de la Generalitat fueron «desafortunadas en un día en que homenajeas a cada víctima». De esta forma, calificó su intervención como una «humillación a las víctimas» con la que solo buscaba «hacerse la foto» de cara a la galería.

Condena en el Congreso

Las palabras del presidente Puigdemont, además, le costaron ayer una condena general desde el Congreso de los Diputados. Todos los grandes partidos criticaron la comparación en mayor o menor grado, incluyendo a Podemos, pese a su cercanía ideológica en el modelo territorial.

El partido más contundente fue, no obstante, el PP con su portavoz parlamentario,, calificando el símil de «odioso y repugnate» además de «intolerable». En esta línea, emplazó al presidente de la Generalitat a «pedir perdón a todas las víctimas y todos los españoles» y le instó a dejar de formular ese tipo de «insultos y agravios». Desde Podemos, su portavoz en el Congreso,, consideró ayer la comparación «del todo desafortunada» y subrayó el hecho de que «así se lo ha hecho saber todo el mundo (a Puigdemont) cuando ha tenido ocasión». El presidente de Ciudadanos,, no se quedó atrás y exigió al político catalán que enmiende el error. «Le pido que rectifique por el honor de las víctimas y sobre todo que deje ya de convertirlo todo en un proceso separatista porque todo sobre lo que habla la Generalitat (...) acaba reduciéndose al sí o no a la independencia», censuró ayer durante una entrevista en RNE.