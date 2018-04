Artur Mas descarta investir a Puigdemont por las consecuencias que tendría El expresidente de la Generalitat no quiere porque «conllevaría abrir procesos penales contra más personas»

Actualizado: 01/04/2018 12:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha descartado este domingo que se invista a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat porque «conllevaría abrir procesos penales contra más personas».

En una entrevista de Rac1 recogida, Mas ha señalado que el independentismo tiene que valorar si es este momento investir a Puigdemont «vale la pena después de tener tanta gente fuera del país o no hace falta, y hay que rearmar las fuerzas y tirar adelante».

Ha defendido que Puigdemont tiene «toda la legitimidad» para ser investido y ha reivindicado que un Govern podría ayudar a reclamar más justicia y legitimidad.

Preguntado por el referéndum del 1-O el día que hace seis meses de su celebración, Mas ha destacado que fue «una enorme victoria política» pese a que no ha conllevado ganancias directas a corto plazo.

También ha explicado que no pensaba que «la actuación sería de esta radicalidad y visceralidad por parte del Estado español», y ha criticado que, a su juicio, no hubo negociación porque el Gobierno no quiso dialogar.