Arran amenaza a la persona que denunció al rapero Valtonyc, condenado a tres años y medio de cárcel

Josep María Aguiló

La formación juvenil independentista Arran, vinculada a la CUP, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter un texto en el que amenaza a la persona que años atrás denunció al rapero mallorquín José Miguel Arenas, conocido como Valtonyc, por haberle deseado la muerte en la letra de una de sus canciones. El tuit de Arran ha sido publicado horas después de que trascendiera ayer martes que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años y medio de cárcel impuesta a Valtonyc por la Audiencia Nacional el 22 de febrero de 2017, por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona.

La denuncia originaria contra Valtonyc fue presentada en 2012 por el entonces presidente de la entidad Círculo Balear, Jorge Campos, por el tema «Circo balear». En dicha canción, el cantante ahora condenado criticaba a Don Juan Carlos, proponía «ocupar» el Palacio de Marivent —residencia estival de los Reyes en Mallorca— y también decía que Campos merecía morir.

En el tuit publicado hace unas horas por Arran, en lengua catalana, sus autores se dirigen a Campos en estos términos: «El pueblo de Mallorca no olvida que eres culpable de la sentencia al compañero Valtonyc. ¡Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. ¡Ni olvido ni perdón! Ahoguemos el fascismo».

Ei @jcamposasensi el poble de #Mallorca no oblida que ets culpable de la setència al company #Valtòhttps://t.co/UoH4c1WsGJ no ens deixau somiar, no vos deixarem dormir! NI OBLIT NI PERDÓ! #OfeguemElFeixisme. 💥💥💥 — Arran Palma 💡 (@ArranPalma) 20 de febrero de 2018

Por su parte, Campos ha confirmado este miércoles que pedirá el ingreso inmediato en prisión de Valtonyc, si bien ha recordado que aunque no lo solicitase, la sentencia se ejecutaría igualmente. En la actualidad, Campos es el presidente del nuevo partido político Actúa Baleares. Por otro lado, el abogado del cantante ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por la condena a su cliente.

Argumentaciones jurídicas

En el fallo originario, confirmado ahora por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional condenó a Valtonyc a tres años y seis meses de prisión, como autor de tres delitos, enaltecimiento del terrorismo y sus autores y humillación a sus víctimas, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas. La pena por el primer delito fue de dos años de cárcel, la del segundo ascendió a un año y la del tercero fue de seis meses. Además, la sentencia obligaba a Valtonyc a indemnizar con 3.000 euros a Campos.

Durante la vista oral, celebrada el 8 de febrero del pasado año, Valtonyc había dicho ante el juez que sus canciones, en las que había ensalzado a las bandas terroristas ETA y GRAPO, «no incitan al odio ni a la violencia». Asimismo, había afirmado también que es un «poeta» que busca «provocar» con sus temas, pero en ningún caso amenazar o humillar a las víctimas del terrorismo. En ese contexto, se declaró «inocente» de los cargos que se le imputaban.

El Supremo ha rechazado ahora los argumentos expuestos por Valtonyc en su recurso ante el Alto Tribunal, al considerar que basta con leer los hechos declarados probados en la sentencia de la Audiencia Nacional «para comprender la gravedad de las expresiones contenidas y su correcto encaje en los tipos penales de referencia. La sentencia de instancia no «reelabora», «ni saca de contexto», las letras, nada inocuas por sí mismas, sino que lo que hace —una vez reproducidas en el factum— es agruparlas (…) en la fundamentación jurídica al objeto de subsumirlas en los tipos penales atribuidos al acusado».

Por lo que respecta a las reacciones políticas en Baleares, la presidenta del Ejecutivo autonómico, la socialista Francina Armengol, ha afirmado este miércoles que no comparte «en absoluto» las letras de Valtonyc «ni en el fondo, ni en el espíritu». Armengol ha añadido que, aun así, ahora se está viviendo «una situación complicada» y ha recalcado que «entre unos y otros estamos crispando de una manera excesiva lo que es el ámbito social». Por su parte, los portavoces parlamentarios de MÉS por Mallorca y de Podemos, David Abril y Alberto Jarabo, respectivamente, han criticado la resolución del Supremo. En la actualidad, MÉS por Mallorca forma parte del Ejecutivo de Armengol, mientras que Podemos le da sólo un apoyo externo.