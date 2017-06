El arquitecto espaÃ±ol encarcelado en Estados Unidos por visitar Siria: Â«Nadie me ha pedido disculpasÂ»

Leandro Pérez Cadarso ha relatado en «Herrera en COPE» los 40 días que pasó en una prisión de Estados Unidos por haber viajado a Siria seis años antes. El joven navarro ha explicado que estaba en México y quería conocer la ciudad de San Diego, en la frontera con EEUU, pero en la aduana explicó a las autoridades que viajaba con el visado anterior porque el nuevo se lo denegaron por haber estado en Siria. Tras estas palabras, «dos personas me cogieron y me metieron en territorio norteamericano», ha asegurado.

Pérez Cadarso ha aclarado que el visado vigente no se correspondía con el número de pasaporte porque se lo tuvo que renovar. Reitera que intentó sacar otro visado pero se lo denegaron porque «había estado de vacaciones con mi familia seis años antes, pero creí que con vuelo y alojamiento reservado no tendría problemas. Nunca pensé que me esposarían, me llevaran a un camión, me metieran en un calabozo y me detuvieran durante 72 horas».

Tras ese periodo de tiempo, ha añadido, «me trasladaron a un centro penitenciario donde estuve 40 días y me pusieron el mono naranja. Yo pedía explicaciones, no había cometido ningún delito ni ilegalidad pero nadie me respondía, me decían que no era el momento de hacer preguntas».

Pérez Cadarso afirma que pudo hablar con su familia en las primeras 24 horas: «Les dije que tenía esperanzas de que se solucionaría pronto». El consulado de Los Ángeles con el que tenía linea directa le dijo que no podía contratar a un abogado porque «no había cometido ningún delito».

Este navarro explica que durante los 40 días que pasó en una celda compartida con otras tres personas trató de mantenerse «entero»: «Tenía la oportunidad de hablar con mis padres y mi novia y trataba de tranquilizarlos. Un día llegó un funcionario y me dice “2202 ya te vas. Nadie me ha pedido disculpas, ni se ha puesto en contacto conmigo. A pesar del error, tiene una sanción y durante cinco años no puedo volver a EEUU», ha explicado.