«Hoy aplicaría el trilingüismo de otra forma y también reconozco que fallé eligiendo algunas personas»

El hoy senador José Ramón Bauzá asumió hace siete años la presidencia del PP balear en un momento crítico para la formación, asediada por los casos de corrupción de la época de Jaume Matas. Bauzá consiguió devolver la ilusión al partido y a los votantes, que le otorgaron la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2011. Su gestión económica fue muy elogiada, pero sus decisiones en materia lingüística, contrarias a la inmersión en catalán, contaron con una fuerte oposición social. Esa circunstancia le pasó factura en los comicios de 2015, que devolvieron al PP a la oposición. El candidato que hoy parece despertar la ilusión del PP balear es su rival en el próximo congreso, el exconsejero autonómico y hoy diputado Biel Company. Aun así, Bauzá aún confía en dar un vuelco a esa situación después de que se hayan sumado finalmente a su candidatura la exdiputada Aina Aguiló y varias personas procedentes del precandidato Jaume Bauçà, que ha acabado apoyando a Company.

En 2010 su candidatura era la de la renovación. ¿Y ahora?

Hoy somos la candidatura de la integración. Hemos unificado tres candidaturas, y cuando gane el congreso integraré a la otra candidatura de la misma manera en que lo hice en 2010, cuando gané a Carlos Delgado. Somos la candidatura de la unidad.

¿Derogaría la Ley de Normalización Lingüística si volviera a gobernar? ¿Volvería a reimplantar el trilingüismo?

Yo siempre he defendido la libertad y creo que nadie mejor que los padres para elegir la educación de sus hijos. Tenemos la gran riqueza de tener dos lenguas cooficiales y cuantas más lenguas sepan nuestros hijos, muchísimo mejor. Sí a la libertad, no a la imposición.

¿Qué posibles errores cometió siendo presidente de la Comunidad, que en el futuro intentaría no repetir?

Me tocó gobernar en las peores circunstancias, con la peor crisis que ha habido en democracia. Y aun así, fuimos la región que más crecía de Europa y la que más paro redujo. Mi gobierno hizo un muy buen trabajo, pero, obviamente, también cometimos errores. Dichos errores no los volveré a cometer cuando gobierne. Hoy aplicaría el trilingüismo de otra forma y también reconozco que me equivoqué en la elección de algunas personas que formaron parte de mi gobierno.

Si ganase en el próximo congreso, ¿integraría al sector regionalista?

Somos un partido constitucionalista. No somos un partido nacionalista ni con tendencias nacionalistas. Creo en la unidad y la practiqué desde el primer día que fui presidente. Y mi compromiso, cuando gane el congreso, es integrar a las personas que forman parte de la otra candidatura. Si no hay unidad en el partido, nunca gobernaremos. Y mi objetivo es la presidencia del Gobierno balear en las próximas elecciones autonómicas.

¿Cómo valora al actual tripartito balear?

Ya lo anticipé en su momento, el primer día. Es un gobierno anti Partido Popular, que lo primero que hizo fue derogar todas las leyes de nuestro gobierno. La presidenta de la Comunidad, la socialista Francina Armengol, es rehén de sus socios —MÉS y Podemos—, de tal forma que no puede elegir a su gobierno, sino que se lo imponen, de igual manera que le acaban de imponer al nuevo presidente del Parlamento regional. Es un gobierno que vive de las rentas de la legislatura anterior y del esfuerzo y el sacrificio que todos los ciudadanos han hecho en los últimos años para superar la crisis.

Su rival en el próximo congreso parece contar con el apoyo de numerosos cargos actuales y pasados del PP regional...

La grandeza de este congreso es la de «un afiliado, un voto», sistema que por primera vez pusimos en práctica en España en el congreso regional del PP balear celebrado en 2010. Yo quiero devolverle la ilusión y el partido a las bases. Vale lo mismo el voto de un cargo que el de cualquier afiliado, pero para mí tiene más importancia el de aquellos que anónimamente dedican su esfuerzo y trabajo para defender los valores y el ideario del Partido Popular.