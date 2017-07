Andrea Levy, sobre Cataluña: «Me da pena que el PSOE no presente con nosotros este recurso de amparo»

El Partido Popular de Cataluña ha presentado esta mañana un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la reforma del Reglamento del Parlament de Cataluña que permite tramitar de forma exprés las leyes de desconexión con España y las del referéndum del 1 de octubre.

Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas de los populares, ha sido la encargada de llevar el escrito ante el Alto Tribunal. «Hemos venido a registrar este recurso de amparo contra la modificación del Reglamento del Parlament para proteger a los catalanes de la baja calidad democrática que quiere imponerse en Cataluña. Quieren amordazar a la oposición y no lo van a conseguir», destacó.

En consonancia, recalcó que «vamos a interponer todos aquellos recursos con serenidad y mesura para que no impongan su ley. Vamos a seguir protegiendo con la ley, la democracia, a los catalanes no independentistas. No puede imponerse la voluntad de unos cuantos. No puede situarse Cataluña en una democracia de extrarradio».

El PP ha presentado este recurso de amparo junto a Ciudadanos. Dos de los partidos constitucionalistas se han unido en defensa de la legalidad ante el TC, aunque Levy lamenta que el PSOE no haya querido estar presente: «Me da pena que no esté con nosotros el PSOE. Nos hubiese gustado que a proteger a los catalanes viniera el PSOE. Pero con este recurso también defendemos a los votantes del PSOE».

Levy aseguró que «le diría al PSOE que ante momentos excepcionales hace falta generosidad política», en relación a su negativa a sumarse al recurso. «Puedo asegurar que en mi corazón está representar todos los derechos de los catalanes. No se entiende que estén en la equidistancia cuando se trata de proteger los derechos y libertades de los catalanes», prosiguió.

Además, la vicesecretaria del PP destacó que los independentistas catalanes buscan «actuar en clandestinidad» para «acallar» a la oposición democrática.