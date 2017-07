El PSC amenaza con dejar sola a Colau si apoya la consulta

El independentismo, pero también los partidos constitucionalistas, tienen claro que, al margen de la intervención del Estado, la viabilidad de la consulta del 1 de octubre pasa por la colaboración de las grandes ciudades, de manera particular Barcelona. No se entiende de otra manera la presión que le llega a la alcaldesa Ada Colau por parte del soberanismo más hiperventilado y, de manera simultánea, de partidos como el PSC, sus socios de gobierno en el consistorio barcelonés.

En este sentido, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, lanzó ayer un aviso a la alcaldesa Colau de cara al referéndum anunciado para el 1 de octubre: «No podremos colaborar con un gobierno que se salte la ley, ni en Barcelona ni en ninguna parte, aunque creo que eso no se producirá».

En una entrevista en Rac1 recogida por Efe, Iceta fue preguntado por si el PSC saldría del equipo de gobierno de la ciudad si el Ayuntamiento se implicara en la organización del referéndum ilegal. Iceta dio a entender que los socialistas no podrían mantener la coalición con la Barcelona en Comú de Ada Colau. «Esto lo debe decir el presidente de nuestro grupo municipal, Jaume Collboni, pero, para la tranquilidad de todos, nosotros en gobiernos que se saltan las leyes no participamos», advirtió Iceta, que puntualizó que, por lo que de momento ha escuchado de la alcaldesa, no parece que vaya a haber «motivo» para romper el pacto de gobierno.

Aunque la postura de Colau ha sido oscilante, Iceta recordó que la alcaldesa ya ha dicho que de cara al referéndum «no pondrá en riesgo a ningún funcionario». Iceta remarcó que a ningún cargo electo «le recomendaría que se saltase la ley» porque «incurriría en unas responsabilidades penales que creo que nos hemos de ahorrar». Sobre lo que ocurrirá el 1 de octubre, Iceta afirmó que un «simulacro de votación es muy posible que se haga», con «lugares de votación, cajas y algún papelito», pero en cualquier caso no será «un referéndum efectivo, vinculante y con garantías».

Precisamente, y en relación al papel de la alcaldesa Ada Colau el 1-0, el líder del grupo Demòcrata y exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, anunció ayer que ha retirado una propuesta que preveía llevar al pleno de mañana para que el Ayuntamiento pusiera a disposición de la administración electoral y el Govern locales municipales «que se usan habitualmente como centros de votación» para el referéndum. Trias aseguró que BComú la iba a rechazar, por lo que no lograría los apoyos suficientes y quedaría descartada.