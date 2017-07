Los dos ex altos cargos del PP de Palma imputados por cohecho niegan ante el juez haber ido a prostíbulos

El expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y el concejal del consistorio palmesano y diputado autonómico Álvaro Gijón han negado este jueves ante el juez haber participado en orgías con prostitutas, alcohol y drogas, supuestamente financiadas por el empresario Tolo Cursach. Tanto Rodríguez como Gijón han declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, en calidad de investigados, como presuntos autores de un delito contra la salud pública –por un supuesto suministro de drogas– y otro de cohecho –por la presunta aceptación de sobornos–, en el marco del denominado caso Cursach. En dicha causa se investiga una presunta trama de corrupción política, funcionarial y policial.

La testigo ha ratificado sus acusaciones iniciales contra José María Rodríguez y Álvaro Gijón

El juez había citado a declarar a ambos ex altos cargos del PP de Palma después de que la testigo protegida que recientemente denunció la supuesta participación dey deen dichas orgías hubiera entregado días atrás una agenda al juez. En dicho dietario estarían registrados datos como el coste de los servicios prestados o las fechas en las que los dos imputados habrían acudido al prostíbulo que la mujer regentaba junto con una amiga. Las anotaciones que aparecen en la agenda corresponden al periodo comprendido

A lo largo de la comparecencia de esta mañana ante el juez han tenido lugar sendos careos de la mujer con los dos expolíticos, primero con Gijón y posteriormente con Rodríguez. La testigo ha ratificado sus acusaciones inciales contra ambos, mientras que los dos supuestos implicados han afirmado que nunca acudieron al citado prostíbulo.

«Es una situación muy desagradable, porque es una persona que está mintiendo desde el minuto uno y además me impide poder defenderme», ha dicho Gijón a los periodistas a su salida de los Juzgados. Gijón ha explicado que durante el careo con la mujer le ha insistido en que le dijera las fechas de sus supuestas visitas al local de alterne, a lo que ella habría respondido que en los prostíbulos no se apuntan las fechas concretas. Gijón ha negado, por otra parte, que conociera personalmente a Cursach. «No conozco al señor Cursach de nada, no le he visto en mi vida», ha recalcado.

Álvaro Gijón - EFE

Cabe recordar que Gijón se dio de baja como militante del PP el pasado 27 de junio, después de haber sido imputado junto con sus padres y su hermano Teo en el marco de otro proceso judicial, el denominado caso ORA. En dicha causa se investiga si Gijón habría recibido comisiones por una adjudicación municipal amañada y si sus familiares, presuntamente, le habrían ayudado a blanquear ese dinero. Los cuatro imputados negaron el pasado mes ante el magistrado cualquier posible actuación contraria a la ley. Además, Gijón dijo que no dimitiría ni como concejal ni como diputado. «No dimitiré porque no soy un corrupto», dijo entonces.

En relación al citado caso ORA, el pasado martes el juez Penalva elevó un escrito al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB). El magistrado considera que sobre Gijón pesan graves indicios de responsabilidad criminal vinculados a las circunstancias que rodearon la última adjudicación del servicio de la ORA, que controla el aparcamiento regulado en la capital balear. El juez concluía que ha llegado el momento de dictar el auto de pase a procedimiento abreviado del caso ORA y que, teniendo en cuenta la condición de aforado de Gijón, esa decisión únicamente puede ser adoptada por el TSJIB.

Rodríguez y Cursach

Por lo que respecta a Rodríguez, cabe recordar que fue obligado a dimitir como presidente del PP de Palma en julio del pasado año, por la dirección nacional del partido, después de que hubiera trascendido su presunta implicación en una macrocausa previa que instruyen desde 2013 el juez Penalva y el fiscal Subirán. Los dos investigan desde hace cinco años la supuesta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma, que también afectaría al mismo cuerpo en el municipio mallorquín de Calviá. Formarían igualmente parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP, funcionarios municipales y diversos empresarios, entre ellos el ya citado Cursach, considerado durante décadas el «rey» del negocio del ocio nocturno en Baleares.

Según los investigadores, Cursach habría contado durante años con la «protección» de la Policía Local, de diversos cargos políticos y de funcionarios de Palma y Calviá, que habrían favorecido sus negocios. Cabe recordar que el caso Cursach, que aún se encuentra en fase de instrucción, es una derivación de la citada macrocausa.

Cursach se encuentra en prisión provisional desde el 3 de marzo de este año. En el auto dictado ese día por el juez se le atribuían al empresario hasta un total de 16 delitos, entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas.