ENTREVISTA Almirante James Foggo III: «La base de Rota permite reducir los costes del despliegue de EE.UU.» El jefe de la Fuerza Naval de EE.UU. para Europa y África ve interés español en la defensa antimisiles

Esteban Villarejo

@villarejo Seguir MADRID 14/01/2018 03:02h Actualizado: 14/01/2018 03:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El almirante de cuatro estrellas James Foggo III (Virginia, 1959) es desde el pasado mes de octubre el mando de las Fuerzas Navales de EE.UU. en Europa y África y, asimismo, el jefe de la Fuerza Conjunta de la OTAN del cuartel general de Nápoles (Italia).

La Sexta Flota, basada en la misma ciudad italiana con sus 3.950 marinos, o los cuatro destructores de Rota y su personal acreditado (3.400) también dependen de él. Además, un destacamento naval en la base griega de Soudha Bay (Creta) y otro aéreo en la base de Sigonella (Italia).

«Jamie Foggo», tal y como se lee en su placa de identificación, tuvo entre otros empleos el del mando del submarino de ataque y propulsión nuclear USS Oklahoma City (SSN 723). Tiene un master en Administración Pública por la Universidad de Harvard. «Orgulloso submarinista», nos advierte sobre la «nueva ola de tensión que vivimos bajo el mar».

Nos recibe en un céntrico hotel de Madrid tras mantener varias reuniones con responsables del Ministerio de Defensa y de la Armada Española el pasado jueves. Tenemos 35 minutos de charla supervisados por su asistente.

Foggo, en un momento de la entrevista / ÓSCAR DEL POZO

-Almirante, ¿cuál es el propósito de su visita a España?

-Tras tomar el mando en Nápoles quería, sobre todo, agradecer a España la extraordinaria contribución que realiza a la seguridad de Europa, a la defensa colectiva de la OTAN y a la de EE.UU. La base de Rota es una enorme aportación, muy aprecidada por mi Gobierno y los marinos de los cuatro destructores desplegados.

-¿Qué importancia estratégica tiene esta base para la US Navy?

-Es un cruce estratégico para el tránsito de nuestros buques desde EE.UU. a Europa. Además, por su localización, nos permite actuar desde Rota en el Mediterráneo y luego en el mar Negro, hacia el Atlántico Norte y el Báltico o hacia la costa occidental africana. La base de Rota permite reducir nuestros costes y el número de buques que necesitamos desplegar en Europa. Rota es una puerta de entrada al Mediterráneo crucial para nosotros.

-¿Qué grado de colaboración ha supuesto el despliegue en Rota con la Armada Española?

-Actualmente colaboramos con intercambio de oficiales a bordo de nuestros buques. Así, marinos estadounidenses y españoles aprenden sobre el modo en que operamos los buques en cada armada. En Rota también nos servimos del astillero Navantia para operaciones de mantenimiento, algo realmente importante y de lo que estamos muy satisfechos. Nos adiestramos juntos, por ejemplo, en operaciones con helicópteros españoles -nuestros destructores no tienen helicópteros a bordo- o en operaciones de guerra submarina y de rescate.

-¿Y puede haber una colaboración adicional en la defensa antimisiles, ya que las fragatas españolas F-100 también tienen el mismo sistema de combate Aegis que las estadounidenses, aunque en una versión inferior?

-Desde 2009 he visto a las fragatas F-100 españolas operar como grupos colaboradores de defensa antimisiles balística junto a la US Navy. España ha participado dos veces en ejercicios donde se ha demostrado la capacidad de sus fragatas para localizar y rastrear misiles balísticos a una larga distancia, lo que significa que pueden detectar un misil y pasar la información a un destructor estadounidense que dispararía el misil SM-3, muy sofisticado y caro (13 millones de dólares cada uno) y así se derribaría la amenaza. En mis conversaciones con los líderes del Ministerio de Defensa y la Armada Española he pedido que vuelvan a participar en el ejercicio, llamado «Formidable Shield», que tendrá lugar en 2019. Creo que España está interesada en la defensa antimisiles. Es una misión natural para las fragatas españolas.

Fragata F-104 de la Armada Española -ABC

-¿Ese ejercicio tendrá lugar en EE.UU.?

-No. Será en Europa, en Escocia. No es una maniobra de la OTAN, sino de un grupo de buques de naciones que están en la OTAN y que están interesadas en la defensa contra misiles balísticos para la propia protección de Europa.

-Además de la fuerza naval permanente de EE.UU. en Europa, portaaviones de la US Navy operan en el Mediterráneo. Por ejemplo, el año pasado coincidieron dos grupos de combate para la operación «Inherent Resolve» (Irak), que después también actuaron desde el golfo Pérsico. ¿Se espera el tránsito de algún portaaviones este año?

-Veremos llegar otro portaaviones en primavera y nuevos buques de desembarco anfibio. El número de buques fluctúa pero hay una consistente presencia de buques de guerra estadounidenses y por supuesto colaboramos con la OTAN.

-¿Qué portaaviones será?

-Esa información no la puedo revelar.

Sobre Cataluña: «Creo que todos somos más fuertes juntos y espero que por medio de la unidad España pueda solucionar esto»

-¿Cuál es su percepción de la seguridad en el Mediterráneo con una hiperactividad rusa desde el punto de vista naval?

-La situación es muy complicada. Todo cambió considerablemente tras la crisis de Ucrania. La Armada rusa planea enviar seis submarinos de la clase Kilo al mar Negro, dos de los cuales operan ya en el Mediterráneo. Es una impresionante demostración de capacidades por parte de la Armada de la Federación Rusa en el dominio submarino, por ello, en lo que respecta a las fragatas F-100 españolas, sus misiones antisubmarinas son muy importantes. Nosotros los vigilamos cuidadosamente y necesitamos saber dónde se dirigen en todo momento. Además, Rusia demostró su capacidad para lanzar misiles Kalibr desde el Mediterráneo y lo hicieron efectivamente. Es una preocupación para mí, aunque tengo confianza en la capacidad disuasoria de nuestras fuerzas. No buscamos luchar sino disuadir.

-También tenemos la inestabilidad en África...

-Así es, no solo ha aumentado la presencia de la Armada rusa sino que organizaciones extremistas violentas que proceden de lugares de Oriente Medio o del continente africano amenazan a Europa. Con una gran tristeza, el pasado agosto vi los atentados ocurridos en España, en Barcelona. Esta situación es terrible para cualquier país. Tenemos a Boko Haram en Nigeria, Al Shabab en el Cuerno de África, Al Qaida en el continente africano o Daesh en Oriente Medio o lugares de Libia donde hemos combatido y realizado diferentes operaciones el año pasado.

En primer plano, el destructor estadounidense Donald Cook -EFE

-Uno de los encargos que ha recibido es crear un centro estratégico de la OTAN para las amenazas del Sur...

-Así es, el conocido como «hub» [es el término utilizado en inglés] tiene como objetivo colaborar para saber dónde se encuentran las amenazas en el Norte de África y regiones de Oriente Próximo y compartir información. No sólo en la OTAN, sino con otras organizaciones como la ONU y acabar con sus redes de tráficos ilícitos de narcóticos o personas en el norte de África, que son facilitadas por organizaciones terroristas que obtienen financiación de ellos para atacar Europa o mi propio país. Debemos crear un entorno más seguro con nuestros países socios en esas regiones y así podremos acabar con la inmigración ilegal.

-Y desde Nápoles... ¿ha seguido los acontecimientos de Cataluña?

-Sí, he seguido la crisis política. Como decimos aquí, «más fuertes, juntos». Creo que todos somos más fuertes juntos y espero que por medio de la unidad España pueda solucionar esto. Deseo que se encuentre en el futuro la solución a este problema político. A nivel de defensa, este problema no ha impactado. Deseo lo mejor a España para resolver este problema.