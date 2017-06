Alfonso SÃ¡nchez: Â«Lo Ãºnico que se negocia con los presos de ETA es el color de sus barrotesÂ»

En España el terrorismo ha asesinado a más de 1.400 personas. Desde que ETA cometió su primer atentado con víctima mortal en 1960, en el que segó la vida de Begoña Urroz, un bebé de apenas 22 meses, la pólvora y el plomo han amenazado con saltar por los aires la civilizada convivencia. Más de cuarenta años de terror en los que el orden acabó por imponerse a la violencia, pero que de nuevo se me menoscabado.

La yihad que hoy golpea el corazón de Europa, como hizo en Madrid en 2004, se está convirtiendo en una rutina: peatones arrollados, explosiones sanguinarias y restos de vida en la calzada que atemorizan a la población frente a la proximidad del siguiente ataque. Una amenaza ante la que no está dispuesta a claudicar, pero que si no encuentra contención dinamitará los pilares del Estado de Derecho.

A fin de que los damnificados no caigan en el olvido, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) trabaja para dar apoyo a los que sufren esta lacra. Dentro sus prestaciones se enmarca la reciente creación de la plataforma «European Platform to Assist Victims of Terrorism» -Plataforma Europea de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo-, que quiere dar respuesta a los atentados cometidos con un elevado componente de transnacionalidad, convirtiéndose así en un portal a través del cual las víctimas reciban toda clase de ayuda asistencial. Su presidente, Alfonso Sánchez, relata a ABC el propósito de la misma.

¿En qué va a consistir la Plataforma Europea de Asistencia a Víctimas del Terrorismo?

El objetivo de la plataforma es crear una red de profesionales europeos cualificados para ofrecer a las víctimas de los ataques terroristas una asistencia integral específica y adecuada. Será también un punto de encuentro online desde donde se puedan coordinar las solicitudes de asistencia e intercambiar información y conocimiento entre instituciones y particulares.

¿A qué necesidades tratan de responder con su creación?

Tras los recientes ataques terroristas en Europa, los Estados han reforzado las medidas de seguridad y prevención, pero no así los protocolos de asistencia y apoyo específicos para las víctimas del terrorismo. La experiencia de la AVT dice que tras un atentado terrorista las necesidades de las víctimas son muy específicas desde los puntos de vista organizativo y asistencial, y también del tratamiento tanto inmediato como a medio y largo plazo.

Asimismo, nos gustaría reflexionar con nuestros colegas europeos sobre la naturaleza y significado de un atentado terrorista que desde el derecho español se define como un ataque a los cimientos propios de nuestro Estado de Derecho.

¿Qué tipo de profesionales trabajarán en la misma?

El proyecto está dirigido a todos aquellos profesionales especializados, o que necesiten especializarse, en la asistencia a las víctimas del terrorismo: profesionales del ámbito de la psicología, de la asistencia social, de la asistencia jurídica, etc. La idea es crear una red entre asociaciones de intercambio de conocimientos y experiencias.

Por desgracia, por nuestra trayectoria en España, tenemos una consolidada experiencia en lo que a asistencia a víctimas del terrorismo se refiere y queremos compartirla y servir de referencia para nuestros colegas europeos. Asimismo, queremos promover el modelo español de colaboración entre asociaciones e instituciones para la gestión de esta asistencia, modelo que a nuestro modo de ver está resultando eficaz. El proyecto está destinado a todos los países de Europa.

En su opinión, ¿los medios que los diferentes Estados ponen a disposición de las víctimas y de sus familias son suficientes?

No. Por desgracia comprobamos cómo se está respondiendo a golpe de atentado sin tener previstos protocolos de actuación. Esto provoca que por parte de los Estados no se estén poniendo a disposición de las víctimas los medios necesarios.

¿De qué mejoras habría que dotarlos?

Desde la AVT consideramos que por parte de los Estados lo mínimo que se debe de garantizar es un tratamiento médico adecuado inmediatamente después del atentado y durante el tiempo que fuera necesario; apoyo emocional y psicológico; asesoramiento sobre cualquier asunto jurídico y en las solicitudes de indemnización; especial protección de las víctimas del terrorismo y sus familiares durante la tramitación del proceso penal frente al riesgo de intimidación y represalias, garantizando en todo momento la protección de su dignidad e integridad física; y garantía de mecanismos o protocolos que permitan la activación de los servicios especiales de apoyo y asistencia a las víctimas.

¿Cómo valoran la reciente Directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo?

Por primera vez en una Directiva europea de lucha contra el terrorismo se hace una mención concreta a la obligación de los Estados miembros de prestar una atención específica a las víctimas. Esto, además de ser un importante paso para que los países de la Unión Europea adapten sus legislaciones a las nuevas formas de terrorismo, supone la obligación de los Estados de empezar a coordinarse en lo que a la asistencia y apoyo a víctimas del terrorismo se refiere.

La experiencia de los últimos atentados cometidos en Europa ha evidenciado la necesidad de la creación de mecanismos para dar respuesta a los componentes de transnacionalidad que se dan en la mayor parte de los atentados. Desde la AVT consideramos que, en lo que a víctimas se refiere, la regulación contenida en la Directiva es insuficiente. Reconocemos que se ha hecho un esfuerzo en esta materia pero consideramos que se debe seguir avanzando por lo que reiteramos nuestra reivindicación de la necesidad, cada día más imperante, de la aprobación de una Directiva específica en materia de víctimas del terrorismo.

Europa está viviendo una oleada de ataques terroristas perpetrados en muchos casos por ciudadanos europeos de ascendencia árabe, ¿podría deberse esta situación a deficiencias en los procesos de integración?

Creemos que determinar el origen compete a los analistas expertos en la materia, lo que a nosotros nos corresponde es asistir y proteger a las víctimas. Consideramos que las víctimas del terrorismo no son víctimas de una delincuencia cualquiera, las víctimas del terrorismo son una referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y el Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista.

Generalmente, cuando se produce un ataque terrorista en el seno de la Unión los muros de Facebook, Twitter y otras redes sociales se inundan de imágenes con la bandera del país respectivo. Ante esta situación algunas personas critican que «determinadas vidas valen más que otras», en referencia a otros atentados perpetrados en otros continentes donde Daesh ataca con virulencia y que pocos reivindican. ¿Qué opinión le merecen estas críticas?

Desde la AVT se condenan todos los atentados terroristas en cualquier parte del mundo y nos solidarizamos con las víctimas del terrorismo de todas las partes del mundo. Pero a la vez no nos extraña que los ciudadanos se sientan más concernidos de aquellos atentados terroristas que les afectan más próximamente

¿Cómo valora el proceso de desarme de la banda terrorista ETA?

La Asociación Víctimas del Terrorismo consideramos que el acto del pasado 8 de abril es otra estrategia de la banda terrorista de ETA de blanquear su pasado y librarse de la foto de la derrota, que se producirá cuando la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía lleven a cabo el verdadero desarme. Poca trascendencia tiene que unos emisarios de los terroristas anuncien unilateralmente una parcial entrega de armas limpias, que no podrán utilizarse para esclarecer los más de 300 casos que aún están por resolver. Es a los demócratas a quién nos corresponde no entrar en su juego y velar para que no pase a la historia el relato que nos quieran vender los terroristas y sí el de las víctimas. Como llevamos años manifestando, de ETA lo único que esperamos es que se disuelva, entregue todas las armas y colabore con la justicia. No creemos en circos mediáticos ni puestas en escena.

¿Las víctimas del terrorismo de ETA perdonan pero no olvidan? ¿Tratan de olvidar pero no perdonan?

Nosotros queremos justicia, el tema del perdón es personal de cada víctima del terrorismo.

Una vez que la banda terrorista ETA se ha visto obligada al desarme, ¿hacia dónde dirigirá sus esfuerzos la AVT?

La Asociación lleva trabajando en los casos sin resolver desde 2011 que se hiciera pública la cifra gracias a un trabajo en el que la AVT formó parte. Desde entonces se han resuelto 12 y seguimos trabajando por reducir la cifra al máximo. Por desgracia, de los 300 casos sin resolver un 70-80 por ciento habrían prescrito ya y las responsabilidades penales se habrían extinguido. Aunque desde la AVT defendemos que el hecho de que los responsables no puedan ser juzgados no quita para que las víctimas sepan quienes fueron sus autores. El derecho a la justicia prescribe pero a la verdad no. También seguiremos velando por que se cumpla la legalidad y lo único que se negocie con los presos sea el color de sus barrotes. Siempre lucharemos incasablemente por los derechos de las víctimas del terrorismo.