Alfonso SÃ¡nchez: Â«La clave para reabrir casos de ETA es que hablen los presosÂ»

Alfonso Sánchez tiene metralla en un costado, en el brazo y en la cabeza, además del tímpano derecho reventado. Preside la Asociación Víctimas del Terrorismo porque hace más de 30 años, el 9 de septiembre de 1985, iba en un microbús con quince compañeros guardias civiles cuando un coche bomba de ETA estalló a su paso por la Plaza de la República Argentina, en Madrid. Valora para ABC la reapertura del caso de «los novios de Cádiz», un doble asesinato prescrito que se vuelve a perseguir por el delito continuado de integración en organización terrorista que pudieron cometer los asesinos años después.

¿Qué valoración hace de esta decisión de la Audiencia Nacional?

Estamos encantados. Bienvenidas sean todas las vías legales posibles para resarcir a las victimas haciéndoles justicia, porque tienen una sensación de impunidad. Ahora bien, la vía que ha abierto la Fiscalía nos parece artificial.

¿Por qué?

Honradamente, lo que me dicen nuestros abogados es que se va a quedar en humo, por desgracia. Nosotros, hasta que no los tengamos trincados, no queremos vender humo, porque luego puede ser una decepción para las familias; el batacazo puede ser grande. Ahora aparece esta vía, la de reabrir utilizando el delito continuado de integración en banda armada, y nos preguntamos qué ha pasado en los últimos 30 años. Si esta vía es adecuada, ¿el resto de fiscales son tontos? ¿En la Audiencia Nacional son tontos por no haberlo visto antes?

El juez Ismael Moreno ha pedido un informe a la Policía y a la Guardia Civil sobre el atentado contra «los novios de Cádiz». Usted, que es Guardia Civil, ¿qué cree que pueden hacer las fuerzas de seguridad para esclarecer un crimen de hace 38 años?

Nos consta, ya nos ha llegado, que están trabajando en ello, pero en las investigaciones de esos años hay sumarios que se componen de una carpetilla con un único folio dentro, asesinatos con un folio de sumario. Nuestra abogada, Carmen Ladrón de Guevara, los ha visto.

Entiendo que para esclarecer un crimen tan antiguo, que se investigó sin los medios técnicos actuales, sería fundamental que algún preso de ETA diera información.

La clave es que hablen los presos, efectivamente. De ahí nuestra insistencia con los presos. ¿A qué están esperando? El que quiera un beneficio penitenciario, que colabore con la justicia, que eso está recogido en la vía Nanclares. Los pocos que se han acogido, diez o doce, no han colaborado. ¿Porque lleven cinco años sin matar hay que hacer política de puertas abiertas? Pues no. Estuve en el juicio a Txapote por el asesinato del brigada Mariano de Juan, que le pegaron un tiro en San Sebastián. El que estaba en el coche era Valentín Lasarte, que está acogido a la Vía Nanclares. Fue a declarar y no se acordaba de nada. Y Txapote, cuando le preguntamos por el arma que usó, contestó «no me fijo en esas cosas». Hay gente que no va a colaborar nunca, pero hay que intentar que delaten, incluso en los casos prescritos, porque las familias podrán cerrar su duelo conociendo el autor del asesinato.

¿Cuántos asesinatos de ETA no resueltos hay?

Sin contar los amnistiados, 324, de los que hemos conseguido la reapertura de 12, por lo que siguen quedando 312. Nuestro objetivo es intentar ayudar a las víctimas de ETA y que estos asesinos no se vayan de rositas, que no hagan borrón y cuenta nueva y blanqueen la historia de ETA. Ahora mismo la AVT está personada en 140 procedimientos, incluidos también los del terrorismo yihadista.

De esos 312, ¿cuántos habrían prescrito?

-No está claro, porque la prescripción depende de la valoración que se haga en cuanto a los delitos cometidos. Sobreseídos están unos 200.

¿Cuál es la estrategia de la AVT para la reapertura de casos?

Nos parece fudamental conseguir extradiciones, porque este procedimiento interrumpe la prescripción del delito. Además, cada extradición que conseguimos nos permite reabrir cinco, diez o quince casos. Así ha sido con la extradición del matrimonio etarra que vivía en México.