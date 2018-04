El alcalde de Alsasua, sobre víctimas y acusados: «Todos lo están pasando realmente mal» Ollo, de Geroa Bai, admite que se ha centrado en denunciar «la desproporción» de la Justicia con los acusados por terrorismo

Luis P. Arechederra

@luispeareche Seguir Madrid Actualizado: 20/04/2018 15:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde de Alsasua, Javier Ollo, ha reconocido que la posición del Ayuntamiento del municipio navarro se ha centrado en denunciar el tratamiento jurídico otorgado a los presuntos agresores, acusados de terrorismo, sin reunirse en ninguna ocasión con las víctimas, los dos guardias civiles y sus parejas atacados. «Hemos llegado a un punto en el que todas las personas implicadas lo están pasando realmente mal, no me gusta hablar de partes», ha declarado el regidor, de la formación nacionalista Geroa Bai, que ha comparecido este viernes como testigo a petición de las defensas, en el juicio en la Audiencia Nacional.

«La atención del ayuntamiento ha estado centrada en las personas acusadas debido a la desproporción que se está produciendo», ha explicado en varias ocasiones el alcalde, a preguntas de las acusaciones del caso. «No hubiéramos tenido un problema en reunirnos con las víctimas, pero el foco ha estado centrado en los acusados», según se iban dando los pasos judiciales de la investigación, que ha conducido a una vista oral por terrorismo, ha alegado. ¿Ha hablado con María José, la novia del teniente y vecina de Alsasua?, le ha preguntado el abogado de la agredida. «No». ¿Lo ha intentado? «No», ha asegurado el regidor. Tampoco se ha reunido con los padres de la novia del teniente, que residen en Alsasua y cuyo bar ha sido boicoteado. «No nos consta en el ayuntamiento, pero si es así es condenable, rechazable y triste».

El Ministerio Público atribuye a los ocho acusados los delitos de lesiones y amenazas terroristas, al enmarcar la agresión en una campaña política para atemorizar y expulsar del País Vasco y Navarra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Fiscalía, que solicita condenas de hasta 62 años y medio de prisión, vincula el ataque al movimiento Ospa de Alsasua, un colectivo que promueve la expulsión de la Guardia Civil y realiza actos en su contra. Los informes de inteligencia sitúan el origen de esta campaña en la reivindicación de la banda terrorista ETA, asumida después por plataformas de la izquierda abertzale.

El alcalde ha explicado que el ayuntamiento «no se ha posicionado en favor de ninguna persona», en alusión a las críticas de su inclinación hacia los ocho acusados y sus familias, a cuyas manifestaciones de apoyo ha acudido. «Lo que se criticaba la desproporción en el planteamiento judicial y la imagen trasladada del municipio por algunos medios de comunicación», ha manifestado Ollo. Según el regidor, en las concentraciones no se reclama la absolución de los acusados, sino proporcionalidad a la justicia.

El testigo también ha lamentado que se presente Alsasua, un municipio de Navarra que limita con Guipúzcoa con fuerte presencia de la izquierda abertzale que ronda los 7.500 habitantes, como un lugar de conflictos. «La realidad actual es mucho mejor que hace quince o veinte años atrás, se están dando pasos hacia la convivencia», ha señalado Ollo. «Se convive con la pluralidad», ha añadido el alcalde del municipio.

Cuestionado por el colectivo Ospa, el testigo ha explicado que se trata de un movimiento que promueve que la Guardia Civil no esté presente en Alsasua sobre el que no le constan «actos violentos». En su periodo como alcalde, autorizó la celebración del Ospa Eguna, una jornada en la que este movimiento celebra una comida popular y un pasacalles para representar sus reivindicaciones. Ha explicado que en esas ocasiones, en las que no hubo razones para no autorizar el evento, se avisó a la Delegación del Gobierno, la Policía Foral y la Guardia Civil, que intervino en el 2015 ante la quema de unas carrozas.