Albert Rivera afronta una asamblea decisiva para refundar Ciudadanos

A Albert Rivera las críticas internas que han surgido en Ciudadanos a raíz del proceso precongresual y de la expansión nacional no es que no le importen, es que tiende a relativizarlas. Por comparación a lo vivido en los orígenes del partido.

Para la mayoría de españoles, Ciudadanos es un partido que conocen desde hace dos o tres años. Pero, en realidad, nació en 2006. Rivera está al frente desde el principio y, al menos, hasta 2011 la muerte política planeó sobre su cabeza.

A partir de hoy, Ciudadanos inicia en su cuarta Asamblea General un proceso que se entiende como una refundación. Un plan de desarrollo que llevaba mucho tiempo en la mente de Rivera pero que no ha podido implementar hasta que ha pasado el ciclo electoral.

Ha transcurrido mucho tiempo desde el 29 de octubre de 2011. Aquel día, en L’Hospitalet de Llobregat, Ciudadanos se impuso un objetivo muy concreto: lograr grupo en el Parlamento de Cataluña.

Ya entonces había salvado una bola de partido en las elecciones autonómicas de 2010, en las que había logrado revalidar contra pronóstico los tres diputados autonómicos que había conseguido en 2006, en su primera aparición electoral.

Eran los tiempos en los que la pulsión ideológica entre liberales y socialdemócratas estuvo a punto de romper el partido. Los tiempos en que tocaba recomponerse de esa sangría de militantes que produjo la desastrosa alianza electoral con Libertas de cara a las elecciones europeas de 2009.

Expansión nacional

El objetivo en sentido estricto está más que cumplido. Buscaban tener grupo propio en el Parlamento Catalán y hoy Ciudadanos lidera la oposición en esa comunidad. Además de la expansión nacional.

De 11 concejales en 2012 a 1.527 actualmente. De 3 diputados autonómicos a 93. De 87 agrupaciones en toda España a 646. De 1.712 militantes a 30.867. Y la entrada en el Congreso de los Diputados con 32 actas.

Este balance es el que defenderá hoy Rivera en su defensa del informe de gestión ante los más de 600 compromisarios. Frente a las criticas expondrá un hecho: Ciudadanos en su última Asamblea era un actor testimonial en Cataluña con una permanente tendencia a bordear la autodestrucción. Hoy es considerado «socio preferente» por el presidente del Gobierno.

Con el liderazgo revalidado en unas primarias la pasada semana y con unas elecciones a compromisarios en las que los que concurrieron bajo su candidatura serán el 70% del total, Rivera tiene bien amarrado el desarrollo de la Asamblea.

No obstante, la fuerza del sector socialdemócrata catalán es relevante. Este sector espera poder votar de forma secreta la enmienda sobre la definición ideológica.

Así se hará si lo solicita un quinto de los compromisarios de la comisión de ideario. Y advierten que haber apoyado a Rivera no impide que muchos compromisarios que lo hicieron no vayan a defender que se mantenga la mención al «socialismo democrático» como fuente ideológica. La dirección defenderá dotar de contenido al espacio de centro político bajo la etiqueta «liberal progresista».

Perder la identidad

Albert Rivera ha defendido estos días «adaptar nuestras ideas a 2017, no a 2005. No somos un partido autonómico, somos un partido nacional, europeísta».

Del otro lado, el exportavoz Jordi Cañas, que fue el compromisario más votado en Cataluña, será la oposición. Esta semana escribía: «Yo soy hijo de una familia trabajadora. Y entre otras muchas cosas, me enseñaron que uno no debe olvidar de donde viene, ni renunciar a lo que es, ni olvidarse de los suyos. Ni avergonzarse de sus orígenes. Ni perder su identidad. Porque esos son sus cimientos». Esta es la gran cuestión en juego. Una derrota en este aspecto alteraría los planes de la dirección. Es difícil, pero no es imposible.