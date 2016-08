Aitor Esteban: «El País Vasco es un pueblo y una nación más antigua que la española»

El portavoz del PNV Aitor Esteban ha calificado el discurso del candidato popular como «autocomplaciente», «rancio» y «sorprendentemente preocupante». Esteban ha señalado que en el discurso de Rajoy «no ha habido un guiño, ha habido dos con los ojos cerrados» al PNV y que «no ha sido un discurso más, se ha pasado de frenada».

«Si tenía pocos frentes abierto el señor Rajoy, ya tiene otro y les aseguro que no estoy en campaña. He venido muy tranquilo, me imaginaba lo que iba a decir, pero no he acertado. No recuerdo haber oído un discurso más rancio», ha manifestado el portavoz del PNV.

«Euskadi es una nación»

Asimismo ha criticado el uso de los tiempos y el contenido de la intervención del candidato popular a quien Esteban ha dirigido un mensaje en clave nacionalista, tras criticar que Mariano Rajoy haya «tratado como cuestión más grave la unidad de España». «Le quiero decir a Rajoy al PP y a su candidatura que Euskadi es una nación mal que le pese. Somos una nación más antigua que la española y estamos a dos lados de la frontera francoespañola: una nación, la vasca». En este sentido, Esteban ha afirmado que desde el Gobierno de España «pretenden convertir a los presidentes de comunidades autónomas en secretarios y no lo vamos a consentir».

A su entrada al Palacio de la Cámara Baja, Aitor Esteban ya había adelantado que la posición de su partido se mantendría en no apoyar a la investidura de Mariano Rajoy. Asimismo ha negado que su formación sintiese algún tipo de presión. «¿Presión? Fíjese qué presión siento que casi floto», ha expresado en tono irónico antes de dirigirse al hemiciclo.

Unas palabras que se suman a las que Íñigo Urkullu ha dedicado durante la mañana de este martes al acuerdo de 150 puntos que el PP ha rubricado con Ciudadanos. Sobre este, Urkullu ha manifestado que se trata de una «invasión de las competencias del Gobierno vasco».