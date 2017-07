«Agente, póngamelo fácil»

Discapacitados intelectuales, extranjeros que no dominan el idioma, personas con escaso nivel cultural a quienes les cuesta entender lo que leen. En los próximos días la Guardia Civil tendrá en sus cuarteles diligencias y actas policiales especiales, adaptadas para todas esas personas; el lenguaje policial y judicial como si fuera un cuento para niños. «No podemos permitirnos que una víctima no comprenda sus derechos, sobre todo aquellas más vulnerables», argumenta Andrés Socota, capitán de la Sección de Análisis del comportamiento delictivo del Cuerpo y uno de los artífices del proyecto.

Un ejemplo de la novedad en el acta de información de derechos a la víctima es la siguiente. «En caso de no ser identificado el autor del delito en el plazo de 72 horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la Fiscalía o el juzgado de instrucción (...)». Este es el contenido habitual. Frente a él, en el acta de lectura fácil se dice: «Cuando no se reconozca a la persona que ha hecho el delito en el plazo de tres días, la denuncia no se envía al juez. Pero sí se enviará, aunque no se reconozca a la persona que ha hecho el delito, en los siguientes casos (...)».

No cambia solo el lenguaje, los verbos sencillos, el modo de redacción, etc. sino que también se modifica la maquetación, se aumentan los interlineados, la separación en párrafos, las negritas y se acompañan de cuadros explicativos de cada término importante (véase abogado, delito, fiscal, acciones legales...)

El problema, por escrito

«Nos dimos cuenta de que en la exploración de algunas víctimas con discapacidad nos entendían perfectamente en las entrevistas -la mayoría son psicólogos- pero el problema llegaba con los documentos escritos, aunque los repitieras. Y si eso nos pasaba a nosotros que somos especialistas mucho más ocurriría en una oficina de denuncias normal», explica a ABC el capitán Socota, que se encarga de las indagatorias difíciles o delicadas en homicidios, desapariciones, agresiones sexuales... «Lo más difícil son los niños o lo más doloroso. Cuando han sido testigos del asesinato de su madre o de su padre, por ejemplo, y tienes que pedirle que te cuente todo lo que vio».

La Guardia Civil recurrió al Instituto de Lectura Fácil, con sede en Sevilla, y después los documentos adaptados han seguido un proceso de validadación técnica y otra cognitiva. La primera, realizada por el departamento jurídico del Cuerpo y profesores de Derecho de la Pablo de Olavide, para acreditar que no se ha alterado el contenido del mensaje. A continuación, los nuevos papeles policiales se han mostrado a discapacitados intelectuales de distinto grado para certificar que los entendían. La Guardia Civil, pionera en este proyecto, ha mirado a las víctimas pero también a los autores.

«Hemos tenido algún caso en el que tanto las víctimas (abusos sexuales) como el abusador eran discapacitados. Los hechos ocurrieron en un centro y el juez pidió nuestra intervención. El autor no entendía sus derechos y eso le creaba indefensión. Con buena voluntad se solventó».

Los documentos «fáciles» están repletos de curiosidades, por ejemplo el tuteo, impensable en una diligencia policial al uso o las definiciones, aptas para la comprensión de un niño. Así a los delincuentes organizados se les denomina «personas que se juntan para hacer más daño y que sea más fácil hacer cosas malas muy graves o delitos, y a la vez que sea más difícil para la Guardia Civil encerrarlos».

El acta de información de derechos a las víctimas se ha trasladado también a los llamados sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC), en concreto lengua de signos, subtitulado y versión audio, y se hará con el resto de actas y diligencias. «Las reglas del juego deben ser las mismas para todos», resume el capitán. El primer paso es el lenguaje.