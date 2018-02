Afines a Díaz apoyan a Valenciano ante el rechazo de Ferraz Mario Jiménez y Verónica Pérez, dos figuras muy cercanas a la presidenta andaluza, muestran su respaldo a Valenciano La exportavoz Soraya Rodríguez pide explicaciones en el grupo parlamentario

Víctor Ruiz de Almirón

Madrid 21/02/2018

La frágil paz en el PSOE se sustenta sobre cimientos tan débiles que se pone a prueba a la mínima inclemencia. La decisión de Ferraz de no apoyar a Elena Valenciano, quien fuera número dos del partido, como presidenta del grupo de los socialdemócratas europeos en el Parlamento Europeo ha reabierto heridas que cicatrizan lentas.

De entre todas las personas que fueron críticas con Pedro Sánchez el consenso es prácticamente total en que los socialistas «no pueden desperdiciar una oportunidad así», apunta un antiguo dirigente del partido. Sin embargo, los contrarios a Sánchez siguen decididos a no alzar la voz en público.

Pero ayer, la diputada Soraya Rodríguez, antigua portavoz parlamentaria, puso voz a las muestras de apoyo a Valenciano al preguntar en la reunión del grupo parlamentario si era cierto que no se la iba a apoyar cuando el otro candidato al puesto será el alemán Udo Bullman. Insistiendo en la incongruencia que supone no haber apoyado a Luis de Guindos para el BCE porque era hombre y ahora no se apoya a una española socialista frente a un hombre alemán, que representa además la gran coalición con Ángela Merkel. Al cuestionamiento de Rodríguez, la actual portavoz, Margarita Robles, respondió excusando que era una cuestión que excedía las competencias del grupo parlamentario socialista.

Orgulloso de q una parte amplísima del Grupo Socialista del Parlamento Europeo haya pensado en @ElenaValenciano para q sea su Presidenta. Felicidades compañera por tu liderazgo. pic.twitter.com/cbnhhyIDay — mariojimenez (@mariojimenez) 20 de febrero de 2018

Nuestro viaje a Bruselas termina con una bonita sorpresa, encontrar a mi admirada compañera @ElenaValenciano. Mujer de mujeres, luchadora inagotable, feminista convencida y gran socialista. No me extraña que muchos pensaran en ella para presidir el grupo parlamentario europeo. pic.twitter.com/Lprz4nVMmJ — Verónica Pérez (@nicadichiara) 20 de febrero de 2018

Pero el enfado interno es importante. Aunque de forma oficial «no nos pronunciamos», ayer dos figuras relevantes del PSOE andaluz mostraron su apoyo a Valenciano. El más claro fueel portavoz parlamentario en Andalucía, Mario Jiménez, que destacó que «una parte amplísima del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo haya pensado en Elena Valenciano para que sea su Presidenta», y la felicitó por su «liderazgo». La secretaria provincial de Sevilla, Verónica Pérez, subió una foto a las redes junto a Valenciano en la que la definía como «luchadora inagotable, feminista convencida y gran socialista».