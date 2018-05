El PNV acudió al pacto antiterrorista convocado tras los atentados de Barcelona, pero no tras el fin de ETA ERC tampoco asistió a la reunión celebrada ayer en Interior ni contestó a la invitación

L. C.

Actualizado: 11/05/2018 01:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ni el PNV ni ERC acudieron ayer, a pesar de haber sido invitados, a la convocatoria del Ministerio del Interior para participar en la reunión sobre la derrota de ETA, en la que los máximos responsables de la lucha antiterrorista de Policía Nacional, Guardia Civil y el CITCO expusieron un anális de la situación. Con antelación, el PNV había avisado de que no iría, argumentando que nunca ha formado parte del «Pacto Antiterrorista», –como se conoce a este tipo de encuentros al que acuden las fuerzas políticas representativas–, aunque fuentes de Interior subrayan que el de ayer era «diferente» por su «especial simbolismo» tras el fin de la organización etarra. El PNV sí acudió a la llamada de este foro el 21 de agosto, cuando se reunió tras los atentados de Barcelona y Cambrils, como también lo hicieron ERC y PdeCAT. Juan Ignacio Zoido les pidió entonces sumarse a la unidad frente al terrorismo, pero no aceptaron.

Como los nacionalistas vascos, ERC no estuvo ayer en este encuentro. Recibió invitación pero se limitó a no confirmar su asistencia. El PdeCAT sí acudió, aunque su diputado Carles Campuzano no compareció después públicamente.