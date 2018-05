El abogado de Puigdemont defiende que «la diplomacia tendrá la última palabra» Wolfgang Schomburg se esfuerza por implicar al gobierno de Berlín en el caso

Rosalía Sánchez

Seguir Berlín Actualizado: 19/05/2018 10:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En un extraño alegato contra la separación de poderes, el abogado alemán de Puigdemont, Wolfgang Schomburg, ha defendido en una entrevista que el gobierno alemán debe implicarse en el caso y evite su extradición para, a cambio, «proponer una iniciativa de paz». A la espera de que la Fiscalía presente la ampliación del pliego de acusación ante el Tribunal Territorial de Schleswig-Holstein, incluyendo la última documentación aprobada por el Supremo español, el representante legal en Alemania del expresidente huido se queja de que el gobierno alemán se haya mantenido al margen, dejando enteramente en manos de las fuerzas de seguridad y de los tribunales la ejecución de la orden europea de detención contra Puigdemont.

En la entrevista exclusiva con la agencia estatal alemana DPA, Schomburg critica el «silencio atronador» del Gobierno de su país respecto a la euroorden emitida por las autoridades españolas y la correspondiente petición de entrega del ex presidente catalán. «No entiendo que el Gobierno federal no haya dicho desde el principio y por iniciativa propia que no aprobaría la extradición. Nosotros no queremos que los dramáticos asuntos políticos internos españoles sean resueltos en territorio alemán», comenta, añadiendo que en su opinión habría sido más lógico que el Gobierno de la canciller Angela Merkel hubiese examinado de antemano el caso para posteriormente aclarar si daría luz verde por principio a la entrega de una figura como la de Puigdemont. De otra forma, siempre según Schomburg, se corre el riesgo de que la justicia se convierta en un «juguete» de la política, porque, pese a todas las evocaciones a la independencia de los jueces, la diplomacia sigue teniendo la última palabra.

Las palabras de Merkel

Las declaraciones que tanto parecen disgustar al abogado de Puigdemont son las que reiteradamente han realizado tanto la canciller Merkel como su portavoz, Steffen Seibert, en el sentido de que Alemania reconoce a España como «un país democrático y pleno Estado de derecho». «Tenemos la convicción y la experiencia diaria que España es un país donde el imperio de la ley existe», han repetido también, además de considerar que «el problema de Cataluña es un asunto interno que debe ser resuelto de acuerdo a la Constitución española y a la legislación vigente en ese país».

Cabe recordar, además, que el ejecutivo alemán carece de competencias en la tramitación de la orden de detención europea, que por el lugar en que fue efectuada la detención ha quedado bajo la estricta competencia de los tribunales del estado federado de Schleswig-Holstein. Pero contra esta premisa, el hasta ahora reputado penalista Schomburg insiste en que, sea cual sea la decisión final de la fiscalía y de los jueces de Schleswig-Holstein, la última palabra sigue siendo del Gobierno que encabeza Merkel. En lugar de una extradición, aboga por que Berlín proponga una iniciativa de paz en favor de España y en interés europeo.