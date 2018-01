Ábalos desvela que los independentistas ofrecieron al PSOE una moción de censura sin exigir el referéndum El número tres del PSOE descarta cualquier operación que requiera de la participación de los independentistas: «No vamos a participar de una cuestión así. Estos no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura»

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid 22/01/2018 16:33h Actualizado: 22/01/2018 16:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las formaciones independentistas ofrecieron al PSOE apoyar una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy sin poner como exigencia la celebración de un referéndum en Cataluña. Así lo ha asegurado hoy el secretario de Organización, José Luis Ábalos, después de que ayer el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, plantease esa posibilidad en un programa de televisión. « Esa posición nos la hicieron llegar este verano y nos apremiaron a que fuera antes del 1 de octubre», ha desvelado el número tres del PSOE.

Tardà aseguró anoche que ERC apoyaría esa moción «sin ninguna duda» y «solamente a cambio de echar a Rajoy del Gobierno», algo que dista de lo planteado públciamente hasta entonces. Porque la moción de censura planteada por Podemos la apoyaron por el compromiso de Pablo Iglesias con el derecho a decidir.

Desvelando esa petición, Ábalos ha querido reafirmar la negativa de Ferraz de participar en ninguna operación que requiera del apoyo de ERC y PDECat. «No vamos a participar de una cuestión así. Estos no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura». Ábalos no ha querido, en cualquier caso, rechazar la posibilidad de intentar derrocar a Rajoy, pero ha descartado que sea con esos aliados, lo que solo dejaría la vía posible del acuerdo con Ciudadanos y Podemos que nunca ha fructificado y que ambos partidos siempre han rechazado. «Nosotros ni confirmamos, ni descartamos la moción de censura esta legislatura, pero, de hacerlo, lo haremos con nuestros propios planteamientos», ha explicado.

«Nosotros no tenemos tanta ansia de gobernar, y desde luego nunca a costa de la integridad territorial del país», ha asegurado Ábalos, defendiendo que la opción del PSOE no pasa por «gobernar en precario», y dependiendo de «fuerzas políticas que no son aliadas y que no comparten nuestra visión de España». Ábalos enmarca este nuevo intento de los independentistas en su pretensión de tener otro interlocutor en Madrid ante las causas judiciales que les atenazan: «Ahora, en esta situación, más bien parece que tratan de burlar algunas consecuencias de sus actos unilaterales, que no compartidos».